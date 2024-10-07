人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上海放宽创业担保贷款申请条件

2024年10月07日09:25 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：上海放宽创业担保贷款申请条件

中新社上海10月6日电 (记者 许婧)上海市人力资源和社会保障局6日发布消息称，上海推动创业担保贷款政策落地增效，放宽创业担保贷款申请条件，并将创业担保贷款额度上限调整至500万元(人民币，下同)。

沪人社部门透露，今年6月以来，上海市财政局、上海市人社局等对《上海市创业担保贷款实施办法》(下称《办法》)进行了修订。新政聚焦创业者最关心的融资难问题，充分发挥了创业担保贷款“造血式”扶创业促就业功能。

具体来看，《办法》提高创业担保贷款额度上限，创业组织创业担保贷款额度从不超过300万元提高到不超过400万元，对符合上海市产业发展方向的先导产业和重点产业的创业组织，创业担保贷款额度上限提高至500万元。

同时，《办法》适当放宽创业担保贷款申请条件，允许上海市35岁及以下青年大学生在未清偿消费贷等其他类贷款的情况下，申请个人创业担保贷款；加大对重点就业群体的扶持力度，对于退役军人、青年大学生、城镇登记失业人员、就业困难人员等重点群体创业并申请个人创业担保贷款的，免于吸纳就业的要求；对于重点就业群体合伙创业的，可根据合伙创业人数适当提高贷款额度。

据统计，今年以来，上海已发放创业担保贷款约580笔，金额约13.27亿元，发放创业担保贷款利息补贴约380笔，金额约1489.82万元。(完)

(责编：郝帅、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路迎来返程客流高峰 各地铁路部门增加运力全力保障旅客出行
　　人民网北京10月6日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，10月6日，全国铁路迎来返程客流高峰，预计发送旅客1873万人次，计划加开旅客列车1432列。10月5日，全国铁路发送旅客1788.1万人次。…
国庆假期跨区域人员流动量连续5天超2.8亿人次
　　人民网北京10月6日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月5日（国庆假期第5日），全社会跨区域人员流动量28162.64万人次，环比下降0.8%，比2023年同期增长2.2%，比2019年同期增长33.6%。 公路方面，10月5日，公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）25985万人次，环比下降1.0%，比2023年同期增长1.9%，比2019年同期增长34.4%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部