原标题：上海放宽创业担保贷款申请条件

中新社上海10月6日电 (记者 许婧)上海市人力资源和社会保障局6日发布消息称，上海推动创业担保贷款政策落地增效，放宽创业担保贷款申请条件，并将创业担保贷款额度上限调整至500万元(人民币，下同)。

沪人社部门透露，今年6月以来，上海市财政局、上海市人社局等对《上海市创业担保贷款实施办法》(下称《办法》)进行了修订。新政聚焦创业者最关心的融资难问题，充分发挥了创业担保贷款“造血式”扶创业促就业功能。

具体来看，《办法》提高创业担保贷款额度上限，创业组织创业担保贷款额度从不超过300万元提高到不超过400万元，对符合上海市产业发展方向的先导产业和重点产业的创业组织，创业担保贷款额度上限提高至500万元。

同时，《办法》适当放宽创业担保贷款申请条件，允许上海市35岁及以下青年大学生在未清偿消费贷等其他类贷款的情况下，申请个人创业担保贷款；加大对重点就业群体的扶持力度，对于退役军人、青年大学生、城镇登记失业人员、就业困难人员等重点群体创业并申请个人创业担保贷款的，免于吸纳就业的要求；对于重点就业群体合伙创业的，可根据合伙创业人数适当提高贷款额度。

据统计，今年以来，上海已发放创业担保贷款约580笔，金额约13.27亿元，发放创业担保贷款利息补贴约380笔，金额约1489.82万元。(完)

(责编：郝帅、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经