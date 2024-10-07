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单日运力投放创历史新高 铁路部门多措并举应对返程客流高峰

2024年10月07日16:03 | 来源：人民网
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人民网北京10月7日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，10月7日，全国铁路迎来返程客流高峰，预计发送旅客1986万人次，计划开行旅客列车13103列，其中加开1705列，单日运力投放创历史新高。数据显示，10月6日，全国铁路发送旅客1852.4万人次，运输安全平稳有序。

“从12306预售情况来看，探亲、学生、旅游等客流交织叠加，形成返程客流高峰，运力与需求矛盾突出。”国铁集团相关负责人表示，截至10月7日9时，铁路12306已累计售出黄金周运输期间车票1.64亿张。

10月7日，北京至上海、西安至成都、湛江至广州、南宁至广州、沈阳至大连、太原至北京、呼和浩特至北京、长沙至广州、沈阳至北京、长沙至深圳等区间客流高度集中，旅客朋友可选择错峰出行，也可以选择同车换乘、候补购票、中转换乘等方式购票。

从余票情况看， 10月7日至8日，上海至苏州、杭州、嘉兴、无锡、南京、常州，广州至长沙、郴州、衡阳，北京至天津、保定、郑州、呼和浩特等区间尚有余票，旅客朋友可及时购票，并可通过铁路12306关注各地加开列车情况和余票信息，根据需要购票。

该负责人表示，各地铁路部门统筹运用线路、车站、装备和乘务人员等资源，最大限度挖掘运输潜力，动态分析铁路12306大数据，千方百计在热门线路和区间加大运力投放，努力保障旅客出行需求。哈尔滨局在北京、天津、沈阳、大连、长春、齐齐哈尔、牡丹江等热门方向加开旅客列车74列；沈阳局在北京、长春、大连等热门方向加开旅客列车180列，安排动车组重联84列，普速列车加挂车辆165辆，始发座席能力增至55.4万个；北京局加开去往上海、沈阳、太原、郑州、西安等方向旅客列车270列。

太原局加开去往北京、西安、呼和浩特、大连等城市及山西省内主要城市间旅客列车105列；呼和浩特局加开旅客列车43列；郑州局加开北京、上海、广州、西安等方向及河南省内主要城市间旅客列车172列；武汉局在汉宜铁路、汉十高铁、京广高铁、郑渝高铁等热门线路加开旅客列车264列。

济南局加开去往北京、上海、济南、青岛、烟台、威海等方向旅客列车102列，安排动车组列车重联43列；南昌局加开旅客列车195列，其中加开南昌至上海、广州，福州至厦门、南平、三明、龙岩等方向夜间高铁55列；广州局在甬广、广珠、深湛、京广、广深港、杭深等热门线路加开旅客列车442列；南宁局加开南宁、柳州、桂林、玉林、百色及北部湾沿海城市等方向旅客列车145列；兰州局加开西安北、连云港、银川、天水南等方向动车组列车36列。

此外，各地铁路部门加大站车服务保障力度，及时增加工作人员和志愿者，落实便民利民措施，努力让旅客返程更加便捷温馨。

铁路部门提示广大旅客朋友，返程高峰期铁路客流较大，请及时关注出行服务信息，预留充足时间进站乘车，严格按规定携带随身物品，按照车票标注的车次、日期、区间、座号有序乘车，切勿“买短乘长”，做到文明出行，共同维护良好出行环境。

(责编：郝帅、吕骞)
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