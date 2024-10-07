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假日中国活力十足 红色游、生态游“圈粉”更“圈心”

欧阳易佳
2024年10月07日16:03 | 来源：人民网
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迎着清晨第一缕阳光，在雄壮的国歌声中，看五星红旗冉冉升起……10月1日清晨，12.3万人齐聚天安门广场“与祖国一起过生日”，共同见证新中国75周年华诞这天五星红旗升起的历史瞬间。

国庆天安门广场人潮涌动。受访者供图

国庆天安门广场人潮涌动。受访者供图

今年十一假期，全国各地节日氛围浓厚，处处涌动着爱国热情与文化活力。各地“花式”揽客，红色游、生态游“圈粉”更“圈心”，“假日经济”热力十足，“流动的中国”活力满满。

在线旅游平台数据显示，国庆假期开启，我国旅游市场迎来新高潮。各大景区、酒店、机场、高铁站再次进入“人海模式”，国庆假期红色旅游日均订单量同比增长40%，红色旅游备受欢迎。

在陕西延安宝塔山下，来自全国各地的游客手举国旗，齐声唱响《我和我的祖国》；在福建，古田会议会址迎来了大批游客，国庆期间预计接待游客10万人；在江西，井冈山革命博物馆等景区实行门票优惠政策，并推出“我与国旗同框”等一系列活动。

国庆期间，民众高涨的爱国情与对中华文化的热爱交织，各地不断推出丰富多彩的“文旅大餐”，满足游客多元文化需求。

山东美术馆推出了“中华泰山 国泰民安”庆祝新中国成立75周年泰山主题美术书法作品展等6场展览，策划了艺术市集，各类非遗手作、国潮新品受到了年轻人喜爱；在世界遗产地河南殷墟，打造的文化体验项目《再现·大邑商》，带领游客踏入大邑商土地，奔赴一场3000年前的盛会；在浙江长兴，当地围绕国潮、传统文化打造了诸多特色活动，游客可以观看独竹漂、打铁花、火壶等非遗演出，还能欣赏烟花表演。

为更好提升游客体验感，多地推出优惠政策“大礼包”，活跃市场氛围，激发消费市场的内在活力。山西推出5大类260项“节日礼包”，覆盖全省120余家景区，内容涵盖“吃住行游购娱”，助力游客轻松开启国庆山西游；四川推出1900余场次文化旅游活动，发放超8000万元文旅专项消费券；深圳连续7天发放文旅节日大礼包、送出1万份低空飞行体验券等多重福利，广邀全球游客共赴金秋文旅盛宴。

在青山绿水间畅享假期生活，感受自然生态之美。随着秋意渐浓，生态游、“赏秋游”也备受游客青睐。

湖南矮寨国家森林公园。受访者供图

湖南矮寨国家森林公园。受访者供图

“十一”黄金周，湖南矮寨国家森林公园内，矮寨奇观旅游区游客数量持续攀升，游人如织，处处呈现热闹祥和的节日氛围。“云层翻滚、光芒万丈，登山看日出，体验确实不一样。”正在整理照相装备的游客郭扬永说，“看着太阳突破黑暗，披着美丽的霓裳出来，感觉世间都充满光明和希望！”

业内人士表示，红色游、文化游、生态游的持续升温，是旅游市场蓬勃活力的生动写照，更是国民文化自信与生态意识觉醒的深刻体现。游客们不再满足于单一的观光体验，而是渴望在旅行中探寻文化的深度、感受历史的温度、拥抱自然的广度。这种转变，是对美好生活向往的直观表达，也是对国家发展成就的深情致敬。

(责编：郝帅、吕骞)
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