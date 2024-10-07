人民网记者 杜燕飞

探访革命旧址追忆峥嵘岁月，观看红色主题展览重温波澜壮阔的历史……今年是新中国成立75周年。这个国庆假期，各地红色景区迎来客流高峰。游客在游览中传承红色基因、厚植家国情怀，汲取奋勇前行的力量。

“我们集中了部分粮弹和救护用品，就要出发啦！”在山东省沂南县红嫂家乡旅游区，游客们在“红嫂”的带领下，被分为运输队、救护队和护卫队，开启了支援前线的任务。这是该旅游区沉浸式体验项目《重走支前路》的现场。

“这个项目以淮海战役沂蒙支前为背景，体验感强，可以让我们深刻感受下沂蒙精神和红嫂文化。”河北游客林先生说。

在四川甘孜州泸定县泸定桥景区，游客们在工作人员的指引下，踏上泸定桥感受其惊险，体会当年红军飞夺泸定桥的不易。

“走在桥上晃得很厉害，红军过来的时候还面临着敌方火力，太不容易了。趁假期带孩子体验下，让他多接受一下爱国主义教育，好好学习。”北京游客刘先生说。

文化和旅游部数据显示，截至目前，全国共有A级旅游景区1.57万家，其中，红色旅游经典景区300处。中国旅游研究院院长戴斌表示，游客到访红色旅游城市和红色旅游景点，更多的是要体验红色历史文化，同时涵养家国情怀，增加对伟大祖国的自豪感和认同感。

与此同时，这个国庆假期，也有不少游客前往爱国主义教育示范基地，感受“大国重器”里的红色文化。

旅客游览三峡大坝景区。受访者供图

在湖北宜昌，10月1日，三峡大坝185观景平台上的游客挥舞着手中的红旗，齐唱《我和我的祖国》，嘹亮的歌声与“大国重器”交相辉映，自豪感油然而生。

“青山绿水之间，立着这样一座宏伟的大坝，太壮观了。”河南游客王女士说，《我和我的祖国》是每一位中国人心中的旋律，自己能够参与演唱，感觉特别有意义，祝福祖国越来越强盛！”

值得一提的是，让红色文化“活”起来，成了不少拥有红色文化资源景区的共识。各地红色场馆、景区纷纷“焕新”，炫酷的科技感与丰富的互动体验交相辉映，为红色文化传承与发展注入了新活力。

在贵州省遵义市，国庆假期，位于凤凰山文化广场上的伟大转折剧场门口游人如织。《伟大转折》剧目通过360度的无限循环舞台设计，让“静”与“动”相互交织，四渡赤水、二进遵义、佯攻贵阳等历史画面栩栩如生，让观众仿佛穿越时空，亲历长征历史的惊心动魄。

“通过这个剧目，我更深刻理解了遵义会议伟大转折的历史意义。”观看完《伟大转折》剧目的重庆游客赵先生说，历史就这样鲜活地呈现在自己的眼前。

业内人士表示，文旅行业要加快适应信息技术迅猛发展新形势，推动文化和旅游各方面与科技深度融合，提高数字化、网络化、智能化水平，加快发展以智能交互、沉浸体验等为特征的新型业态，增强文化产品的表现力、传播力和感染力，提升旅游产品的体验性、舒适性和便捷性。

“下一步，要建设一批文旅科技创新平台，推动5G、AR/VR、人工智能等科技成果在文旅行业转化应用，打造更多智慧旅游、沉浸式体验等数字化体验的新场景。”文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳近期在国新办举行的新闻发布会上说。

(责编：郝帅、吕骞)

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