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环比上涨0.86% 截至9月末外汇储备规模超3.3万亿美元

2024年10月07日16:03 | 来源：人民网
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人民网北京10月7日电 （记者杜燕飞）我国外汇储备规模已连续10个月稳定在3.2万亿美元以上。国家外汇管理局7日发布的统计数据显示，截至2024年9月末，我国外汇储备规模为33164亿美元，较8月末上升282亿美元，升幅为0.86%。

国家外汇管理局有关负责人表示，2024年9月，受主要经济体央行货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

业内人士表示，今年以来，我国出口形势稳中向好，外贸“新三样”、船舶等产品竞争力日益增强，跨境电商、市场采购、海外仓等外贸新业态不断涌现，与共建“一带一路”倡议国家的贸易伙伴关系愈发紧密，出口保持中高速增长，继续发挥稳定跨境资金流动基本盘作用。

《2024年上半年中国国际收支报告》指出，2024年上半年，我国国际收支延续自主平衡格局。其中，货物贸易顺差保持稳定，内外需回升推动出口和进口同步增长；服务贸易逆差有所扩大，主要是我国居民跨境旅行继续向常态水平回归。

也有分析认为，伴随着货币、房地产、资本市场等一揽子超预期政策出台，市场信心明显提振，国际投资者加快布局我国资产，对外汇储备规模稳定形成有力支撑。目前，人民币汇率稳中有升，银行代客结售汇已转为顺差，外汇市场将继续保持平稳运行。

“我国经济运行总体平稳、稳中有进，经济韧性强、潜力大等有利条件没有改变，将继续为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。”上述负责人表示。

(责编：郝帅、吕骞)
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