新华社北京10月7日电 题：假日人气旺 市场活力足——国庆假期消费市场一线观察

新华社记者王雨萧、魏玉坤、魏一骏

景区人头攒动、商圈气氛火爆、业态场景“上新”……今年国庆假期，各地“人气旺”带动“消费火”，繁荣活跃的假日市场，映照出一幅活力四射的经济图景。

政策加力，催“热”消费市场

“趁着假期给新房置办了智能冰箱、洗烘套装、电视和新风空调，赶上政府补贴真划算！”家住南京的李先生告诉记者，政府补贴叠加门店优惠，一共省了将近1万块钱。

今年国庆假期，在消费品以旧换新政策带动下，家电市场销售火热。京东数据显示，国庆假期家电销售额同比增长67%；苏宁易购全国门店假期客流同比提升超200%，以旧换新订单同比增长132%。

汽车市场同样活跃。在重庆多家汽车直营店、4S店内，消费者络绎不绝。在两江新区汽博片区一家新能源汽车销售门店，市民王灿卿正在体验试乘。“现在有置换活动，叠加下来能优惠不少，对我来说很有吸引力。”

商务部数据显示，仅国庆假期前三天，就有104.55万名消费者购买以旧换新8大类家电产品154.61万台，销售额达73.57亿元。截至10月4日零时，全国汽车以旧换新平台累计收到补贴申请125.8万份。

各地把促消费和惠民生相结合，一系列政策举措激发市场活力，提振消费信心。重庆市启动2024“爱尚重庆·金秋消费季”，举办多场促销活动；上海市投入市级财政资金5亿元，面向餐饮、住宿、电影、体育等领域发放服务消费券……

“在一系列扩内需、促消费政策作用下，商品和服务供给质量和水平持续提升，消费政策不断完善优化，新型消费和服务消费加快增长，有利于消费需求潜力加快释放，消费恢复的基础将得到进一步巩固。”国家统计局新闻发言人刘爱华说。

活力释放，文旅市场掀热潮

重走“长征路”聆听红色历史、住特色民宿体验民俗风情……国庆假期，宁夏固原迎来红色文旅热，不少游客选择登六盘山缅怀革命先烈，祝福伟大祖国。

“随着红色历史遗迹保护开发力度加大，村里游客接待量不断增加。今年我们努力打造窑洞民宿，深挖红色文化内涵，创新消费场景，大力发展红色文旅产业。”固原市彭阳县长城村党支部书记乔建设说。

10月6日，游客在宁夏银川市兴庆区鼓楼观看灯光秀（无人机照片）。新华社记者王鹏 摄

各类沉浸式、体验式消费也受到热捧，在这个假期为人们献上缤纷“文旅大餐”。

身着秦汉美服策马扬鞭、投壶射箭；在电视剧《大秦赋》拍摄地体验宴饮“名场面”……国庆期间，甘肃游客崔娅雪在新疆克拉玛依市乌尔禾影视城尽情体验影视文化旅游的魅力。

“今年带着好奇心来这里看看，很多当初拍摄电视剧时留下的项目都可以体验，感觉不错。”崔娅雪说。

夜幕降临，江西抚州文昌里历史文化街区流光溢彩，天南海北的游客伴随着实景演出，沉浸在“东方戏圣”汤显祖的《牡丹亭》中。

这个假期，各地通过丰富的文旅活动激活“夜经济”——北京园博园200多个大型创意灯组将园区装扮一新，京剧、秦腔等经典剧目热闹上演；夜幕下的哈尔滨灯火璀璨，一艘艘用灯饰亮化的帆船排列整齐，在松花江上为游客带来光影秀和彩帆表演；在青海西宁丹噶尔古城，夜间游览、舞台演绎、民俗体验等活动，营造出浓厚节日氛围……

文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳表示，当前文旅市场人潮涌动，消费活力持续释放，文旅业在促进经济转型升级、引导扩大消费、满足人民美好生活需要等方面发挥着越来越重要的作用。

业态向新，新消费点亮假日经济

国庆期间，各类业态模式持续“上新”，新型消费蓬勃发展，点亮美好的假期生活。

首店首发释放活力——

安德玛户外北京首店、北面（THE NORTH FACE）北京首家新概念店……日前，10余家首店新店“落户”北京朝阳大悦城，为人们带来全新消费体验。

“新开的潮牌和概念店很符合我们年轻人的口味，和朋友一口气买了三四件衣服。”家住朝阳区的“00后”女生小宋说。

中国人民大学公共管理学院教授许光建表示，首发、首展、首秀、首演等新业态新模式，契合了当前多元化、个性化、品质化的消费趋势，为激发消费活力注入新动能。

低空经济“乘风而起”——

伴随着引擎的轰鸣，乘坐直升机在空中饱览南湖南岸美景……浙江湖州吴兴区的米旗通航直升机飞行基地不久前正式营业，为游客提供了假期游览太湖的新选择。

上海计划打造沿景观水系等区域的低空文旅空中走廊；深圳提出到2025年底建成1000个以上低空飞行器起降平台……越来越多城市挖掘多元化低空经济应用场景，培育低空消费新业态。

体育消费方兴未艾——

走进中网赛事官方商店，新中国成立75周年国庆限定徽章、中国龙主题徽章等纪念品受到热捧。中网赛事官方商店负责人牛敏轩表示：“消费者普遍觉得今年商品设计多样、品类丰富，国庆假期客流量持续增长，有来自全国甚至世界各地的观赛者前来选购。”

今年国庆假期，一系列高水平赛事举办带动体育消费火热。赛事周边商品销售火爆，“跟着赛事去旅行”成为新潮流，户外骑行、露营休闲等相关消费受到追捧。

“火热的假日消费再次彰显我国市场广阔，经济韧性强、潜力大。文体商旅融合加快，业态模式持续更新，将为消费持续恢复和扩大拓展新空间，消费对经济增长的主引擎作用也将进一步显现。”许光建说。

(责编：赵光霞、袁勃)

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