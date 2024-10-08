本报记者 李 婕

2024年中国国际服务贸易交易会期间，450余家世界500强和行业龙头企业线下参展，举行上百场活动，200余项融合创新成果发布。图为观众在2024年服贸会上体验产品。

观众在2024年中国国际服务贸易交易会上观看四足机器狗表演。

以上图片均由陈晓根摄（人民视觉）

“China Travel”（中国游）持续火爆、数字游戏产品成功“出海”、国潮IP刷屏海外……这些热点话题持续涌现，正是如今中国服务贸易快速发展的写照。

近期，国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》（以下简称《意见》），对新形势下服务贸易高质量发展作出全面系统部署，明确提出推动服务贸易规模增长、结构优化、效益提升、实力增强。专家分析，当前全球服务贸易和服务业合作深入发展，随着《意见》相关政策安排落地实施，中国服务贸易开放发展有望再提速。

规模创新高，未来发展空间大

虽然不像有形商品那样“看得见，摸得着”，但服务贸易已深刻融入社会生活的方方面面。

例如，出口汽车是传统的货物贸易，但如果一辆汽车通过云端推送自动驾驶辅助服务给国外消费者，就是基于数字化的服务贸易。此外，在旅游服务、教育医疗、信息通信等行业，研发设计、信息技术、知识产权、商务服务等生产性服务领域，服务贸易几乎无时无刻不在发生。

放眼世界，服务贸易正成为拉动全球贸易的增长引擎。近十多年来，服务贸易发展速度一直快于货物贸易，占全球贸易总量的比重也不断上升。联合国贸发会议组织统计显示，2023年全球货物贸易下降5%，与此同时服务贸易增长8%，成为经济全球化的重要推动力。

“加快发展服务贸易是扩大高水平对外开放、培育外贸发展新动能的必然要求。”《意见》对新形势下服务贸易发展作出全面系统部署，并提出“推动服务贸易规模增长、结构优化、效益提升、实力增强”的发展目标。

看规模——2023年全国服务进出口6.6万亿元，同比增长10%，规模创历史新高。2012—2023年，以美元统计，中国服务贸易年均增速6.2%，高于全球平均增速和我国同期货物贸易增速。但与此同时，我国服务贸易占外贸总额比重仍低于全球平均水平，未来发展空间巨大。

看结构——2023年知识密集型服务贸易占服务贸易总额的比重提升至41.4%，其中，知识密集型服务出口占比提升至57.5%，出口竞争力和“含金量”都不断提高。有预测显示，如果保持现有的增长速度，未来知识密集型服务贸易占服务贸易总额的比重有望提升至50%以上，由此形成知识密集型为主体的服务贸易新结构。

商务部部长助理唐文弘表示，党的十八大以来，我们推动服务贸易迈向高质量发展阶段，贸易规模稳步扩大，结构持续优化，国际竞争力不断增强。“当前，我国服务贸易正处于创新提升发展的重要机遇期。”

“中国经济结构转型蕴藏服务贸易发展的巨大潜力。”中国（海南）改革发展研究院院长迟福林认为，未来10年，我国经济结构转型升级将伴随服务贸易的较快发展，伴随全社会服务型消费需求不断提升，同时产业结构转型升级带动生产性服务业占比不断提升，将形成服务贸易较快发展的内在需求。

唐文弘说，《意见》的出台实施，将进一步提高我国服务领域开放水平，促进各类创新要素跨境便利流动；进一步激发各领域创新动能，拓宽服务贸易发展空间；进一步完善促进政策和促进体系，优化服务贸易发展环境。

全面实施跨境服务贸易负面清单，推动服务贸易制度型开放

1982年40多亿美元，2023年9331亿美元，增长230多倍——这是中国服务贸易40多年走过的历程。

服务贸易发展直接依赖服务业市场开放，依赖规则、规制、管理、标准的对接。“从改革开放带动服务贸易起步发展，到加入世界贸易组织后，中国全面履行入世承诺，加快服务业对外开放，服务贸易管理体制和促进体系逐步建立起来，服务贸易规模也开始快速增长，中国逐步跻身世界服务贸易大国行列。”唐文弘说。

开放，仍是指引未来的关键词。《意见》提出，推动服务贸易制度型开放。全面实施跨境服务贸易负面清单，建立相应管理制度，负面清单之外的跨境服务贸易按照境内外服务及服务提供者待遇一致原则实施管理。

这是中国主动对接国际高标准经贸规则的重要举措。2021年7月，海南自由贸易港率先发布实施跨境服务贸易负面清单。今年3月，适用于全国范围和自贸试验区的两张跨境服务贸易负面清单发布，在全国形成了跨境服务贸易领域梯度开放体系。

“对跨境服务贸易实施负面清单管理，有效提升了管理的透明度和可预见性，为打造透明稳定可预期的制度环境奠定了良好基础。”商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂说。

从建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，到发挥对外开放平台引领作用，加强规则对接和规制协调，提升服务贸易标准化水平，《意见》围绕制度型开放提出明确要求，相关工作推进力度将进一步加大——

着力提升负面清单管理能力。相关部门将加强各项行政审批、许可、备案等事项与负面清单的工作衔接，及时调整与负面清单不符的法规规章、规范性文件，不断增强开放监管能力、风险防控能力和规则创新能力。

发挥对外开放平台引领作用。充分发挥自由贸易试验区、海南自由贸易港的开放先行和压力测试作用；加快启动建设国家服务贸易创新发展示范区，打造服务贸易综合改革开放平台和高质量发展高地。

加强规则对接和规制协调。中国将高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等区域经贸安排中服务贸易开放承诺和相关规则，主动对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等国际高标准经贸规则，深化国内服务贸易领域改革。

提升服务贸易标准化水平。有关部门将实施服务贸易标准化行动计划，加快制定服务贸易领域标准。开展服务贸易标准国际化工作，鼓励在具备条件的领域采用国际通用标准。

对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授崔凡认为，随着跨境服务贸易负面清单管理制度的全面实施，服务贸易有望成为我国进一步扩大开放的突破口。

培育更多增长点，扩大服务贸易“朋友圈”

不必先买票、再刷票。9月13日起，北京市全市地铁路网开通支持外籍来华人员持境外银行卡刷卡过闸。和此前外籍人士持现金或银行卡购票相比，新举措大幅降低购票进站的时间成本和沟通成本。

数据显示，今年1至7月，北京市接待入境游客199.5万人次，同比增长227.9%。通过优化业务流程和支付限额，外籍人士在京移动支付笔数和金额实现季度翻倍增长。

持续提升支付便利性，优化签证和通关政策，推进航班等国际交通加速恢复，完善入境旅游综合服务，提升文旅场所开放管理水平……随着政策不断优化，越来越多外国游客来华旅游，“China Travel”（中国游）风靡海外社交平台。

如何以高水平开放推动服务贸易高质量发展？《意见》还从资源要素跨境流动、重点领域等方面作出部署。

——促进资源要素跨境流动。在促进技术成果交易和运用方面，《意见》提出，完善技术贸易管理和促进体系，打造创新资源对接平台，拓展国际技术合作网络，促进知识产权国际化运营，对研发中心技术跨境转移给予便利化安排。

以知识产权国际化运营来说，中国推动在共建“一带一路”国家开展绿色专利技术开放共享；支持在上海浦东、深圳河套建设国际知识产权运营和转化服务平台，加快9个知识产权服务特色出口基地建设，促进知识产权跨境交易。今年1—6月，全国知识产权使用费进出口总额达2130亿元，同比增长11.3%。

——推进重点领域创新发展。《意见》提出，增强国际运输服务能力；提升旅行服务国际竞争力；支持专业服务贸易发展；鼓励传统优势服务出口，进一步完善支持文化贸易高质量发展的政策措施等。

文化贸易方面，文化和旅游部联合商务部命名新一批12家国家对外文化贸易基地，为国内文化和旅游企业开拓海外市场、外国企业来华贸易投资提供综合服务保障。今年以来，支持国家对外文化贸易基地分别赴越南、匈牙利等国开展服务重点企业重点项目海外交流对接活动，累计签订2000万元采购合同，达成40余项意向合作，金额超1亿元。

——拓展国际市场布局。《意见》明确，深化服务贸易国际合作。实施服务贸易全球合作伙伴网络计划，巩固重点合作伙伴，积极开拓新兴市场。

王东堂说，未来将不断深化同共建“一带一路”国家服务贸易合作，培育更多合作增长点。拓展服务贸易多双边和区域合作机制，支持有条件的地区建设服务贸易国际合作园区，积极扩大服务贸易“朋友圈”。

“作为全球服务贸易第二大国，中国推进服务贸易开放，将为全球市场增添巨大活力。”迟福林说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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