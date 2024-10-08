人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

以制度型开放释放服务贸易巨大潜力（开放谈）

匡贤明
2024年10月08日05:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　党的二十届三中全会明确提出，“创新提升服务贸易”。无论是从全球贸易格局发展趋势看，还是从我国高质量发展的现实需求看，以制度型开放提速服务贸易创新发展，做好做实做大服务贸易这篇大文章，已成为我国进一步全面深化改革重大任务。

　　从发展态势看，我国服务贸易仍处于快速发展的升级阶段。2023年，我国服务贸易首次突破9000亿美元。近十年来，我国服务贸易规模年均增速高于世界平均水平和我国货物贸易增速。尤其在数字浪潮的引领下，数字贸易带动服务贸易快速增长的特点凸显。2023年我国数字服务出口占全球4.9%，较2019年上升1.6个百分点。从趋势看，未来5-10年，我国产业结构、消费结构的不断升级，将形成服务贸易快速发展的内在需求，使服务贸易迎来相当大的发展空间。初步预计，到2025年，我国服务贸易有望突破1万亿美元。服务贸易占对外贸易的比重，也有望持续提升，到2030年达到20%以上。

　　以问题为导向，我国服务贸易还面临着多方面的挑战，需要在“结构优化、效益提升、实力增强”等方面加快补短板。比如，我国服务贸易长期处于逆差状态，逆差规模较大，这表明我国服务贸易竞争力还需要进一步提升。从服务贸易结构看，近几年我国知识密集型服务贸易比重提升较快，2023年达到41.4%。但从全球看，2005—2022年，全球知识密集型服务出口占服务出口比重由45%提升到57%。与发达国家和全球平均水平相比，我国知识密集型服务贸易发展仍有一定差距和短板。

　　把握服务贸易发展的趋势，针对服务贸易发展进程中的某些结构性矛盾与结构性问题，关键是深化服务贸易领域的制度型开放，以高水平开放带动深层次改革，以深层次改革促进高质量发展，由此形成服务贸易潜力释放、创新发展、竞争力提升的强大动力。

　　第一，做实全面实施跨境服务贸易负面清单这篇大文章。跨境服务贸易实行负面清单管理，既是国际高标准自贸协定的“标配”，也是以制度型开放促进服务贸易发展的关键之举。如何全面落实？关键是尽快形成与之相配套的政策制度体系。例如，清理并大幅削减服务业领域审批、许可、备案等，大幅降低服务贸易边境内壁垒；全面实施对境外服务提供者国民待遇，允许负面清单外的境外企业在我国提供相关服务，逐步在人员流动、资格互认、市场监管等领域实现与国际接轨。同时，进一步精简海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单。

　　第二，在服务领域全面落实RCEP承诺，加快对标CPTPP、DEPA等高标准国际经贸规则，强化服务领域的竞争政策基础性地位。比如，全面清理服务业领域妨碍公平竞争的产业政策，减少行政因素对市场资源的直接配置；减少选择性补贴、投资补助等举措，将产业政策严格限定在具有重大外溢效应或关键核心技术的领域。适应国际竞争的需求，加快推进服务领域要素市场化改革，改善服务业领域的资源配置效率，以显著提升全要素生产率。为此需要在政府采购、市场准入、各类经济主体公平竞争等方面实现突破。

　　第三，积极探索跨境数据流动相关规则，推动数字服务贸易发展。在确保数据流动安全可控的前提下，积极推动自由贸易试验区、海南自由贸易港等探索数据合规流动，扩大数据领域开放，创新数据安全的制度安排，形成数字服务贸易更快发展的制度保障。

　　第四，推进服务贸易标准的对接。与货物贸易相比，服务贸易更加强调标准，更加要求标准对接。为此，需要加快推进与国际社会在相关服务领域的职业资格互认，逐步建立与国际接轨的服务管理标准体系，推进与服务业市场开放相适应的监管变革。在海南自贸港金融、免税等领域，可以探索与香港等全球自贸港携手联动，共同打造服务产业链，进一步提升开放新高地的服务标准。

　　（作者系中国（海南）改革发展研究院副院长）

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
假日中国活力十足 红色游、生态游“圈粉”更“圈心”
　　迎着清晨第一缕阳光，在雄壮的国歌声中，看五星红旗冉冉升起……10月1日清晨，12.3万人齐聚天安门广场“与祖国一起过生日”，共同见证新中国75周年华诞这天五星红旗升起的历史瞬间。 国庆天安门广场人潮涌动。…
国庆假期红色旅游升温：厚植家国情怀 汲取奋进力量
　　探访革命旧址追忆峥嵘岁月，观看红色主题展览重温波澜壮阔的历史……今年是新中国成立75周年。这个国庆假期，各地红色景区迎来客流高峰。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部