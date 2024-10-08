本报记者 卞民德 戴林峰

平陆运河企石枢纽泄水闸闸墩上部结构展开施工；大瑞铁路高黎贡山隧道建成国内首座铁路隧道井下拌合站；滇中引水工程楚雄8标龙潭隧洞顺利贯通；北京地铁13号线扩能提升工程首个区间主体完工……

国庆假期，重点工程建设不停步，各地干部群众鼓足干劲、攻坚克难，锚定全年经济社会发展目标任务奋力拼搏。

9月26日，习近平总书记主持中共中央政治局会议。会议指出，“切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感”“努力完成全年经济社会发展目标任务”。

干字当头，众志成城。各地区各部门认真贯彻落实党中央决策部署，紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，系统落实一揽子增量政策，推动经济持续回升向好。

有效落实存量政策，加力推出增量政策

多点发力，促消费也惠民生。

“热水器等以旧换新，节省了2000多元。”10月3日，在湖北省襄阳市的一家购物广场，市民金煜轻触手机，下单、付款、登记。湖北着力推动大规模设备更新和消费品以旧换新。“力争到今年底，全省汽车报废更新、置换更新分别达到4.5万辆、12.5万辆，家电以旧换新170万套。”湖北省商务厅厅长龙小红介绍。

面向餐饮、住宿、电影、体育4个领域，上海投入市级财政资金5亿元，发放服务消费券。10月6日中午，位于上海市黄浦区的一家火锅店座无虚席，顾客戴华亭说，“总共503元，消费券抵扣100元，实付403元，蛮实惠！”

当前，经济运行出现一些新的情况和问题，但我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。各地区增强定力，回应群众关切，加快推进政策落地。

10月6日，广东省广州市荔湾区一处楼盘的销售中心，置业顾问黄伟隆忙得顾不上吃午饭，“这几天，看房、签约的客户明显增多。”

近期，北京、上海、广州、深圳、武汉等城市陆续调整现行房地产政策。截至10月4日，已有20余个省份的130余个城市组织开展了促销活动。

把党中央决策部署贯彻好，把已明确的政策措施落实好。各地抓住重点、主动作为，有效落实存量政策，加力推出增量政策，全力以赴稳预期、强信心。

以钉钉子精神抓好改革落实

江苏省泰兴市张桥工业园，一处约2万平方米的工地上，新厂房初具模样。不久前，泰兴市朝阳机械有限公司总经理朱展还在为建厂房的资金犯愁。

江苏省综合金融服务平台用大数据给企业全景式“画像”，综合经营状况、关联风险、守法合规等信息，迅速给出信用评分，短短9天就完成银行授信。

让金融活水精准滴灌，江苏多措并举帮助企业渡过难关。江苏省发展改革委主任沈剑荣表示，要用制度保障民营企业放心扩投资、安心谋发展。

破除市场壁垒，为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会。

近期，国家发展改革委组织有关方面，聚焦交通、能源、环保等八大领域，筛选出400个向民间资本重点推介项目，涉及总投资8159亿元。

10月6日，杭温高铁开通满月。在浙江省东阳市工作的张宇，回仙居县老家，“过去开车回家，路上花一个半小时，现在坐高铁只要20分钟。”

杭温高铁是首条国家混合所有制改革试点和社会资本投资铁路示范项目。百盛联合集团有限公司作为民营资本方占股51%，国铁集团及地方政府占股49%。

“短短一个月，运送旅客逾72万人次。”百盛联合集团有限公司相关负责人叶自力说，“我们正抓紧研究新项目，努力为经济社会高质量发展贡献更多力量。”

全面深化改革，是推进中国式现代化的根本动力。

深圳宝龙专精特新产业园，一幢幢厂房鳞次栉比。“上下楼就是上下游，产业园就是产业链，企业物流成本减少约20%。”看完“新家”，深圳市艾克瑞电气有限公司总经理周建华算起了账。

深圳把宝龙专精特新产业园作为首个“二三产业混合用地”试点，创新土地供应方式，提高土地利用综合效益。

“已有37家企业签约入驻，专精特新企业占九成。”深圳市发展改革委主任郭子平表示，正视困难，迎难而上，要以钉钉子精神抓好改革落实。

推动高质量发展，助力经济回升向好

稻浪翻金，禾香阵阵。江西省鄱阳县茨山村党支部书记黄信文用手轻捻稻穗，“又是个好年景！”鄱阳县晚稻长势良好，收获在即。正值秋收，各地多措并举确保颗粒归仓，为推动经济持续回升向好提供有力支撑。

粮食饭碗须端牢，制造业须筑牢。

钢片薄如锡箔，轻微用力便能撕开。“这种‘手撕钢’最薄能做到0.01毫米。”10月6日，位于山东省日照市的国鑫箔材（山东）新材料有限公司正加紧研发生产，董事长刘文举说，积极参与市场竞争，“必须靠科技创新、做高端产品”。

技术赋能实体经济，助力经济回升向好，经济大省挑起大梁。

今年内，山东组织实施投资500万元以上技术改造项目1.2万个左右，力争推动4000家左右规上工业企业更新改造设备，并集中打造15个未来产业集群。

以开放促改革、促发展，更多国货驶上外贸“快车道”。

随着汽笛鸣响，西部陆海新通道国际铁路联运班列搭载一批重庆制造的汽车徐徐出站。“我们取消企业转关环节，在港口办理全程出口通关手续，实现货物快验快放。”重庆海关所属渝州海关监管科副科长刘议凡介绍，“要探索更多新模式，让国际物流通道更通畅。”

大道至简，实干为要。

10月4日晚，黑龙江省哈尔滨冰雪大世界园区热闹非凡。“全市18个区、县（市）文旅部门负责人公开手机号码，24小时在线值守。”国庆假期，哈尔滨市文化广电和旅游局局长王洪新格外忙碌，“我们要延续好做法、加快补短板，努力让‘尔滨热’火下去！”

距年底不足3个月，努力完成全年经济社会发展目标任务，时间紧，任务重。抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就抓紧干，是各地干部群众的共同心声和自觉行动。

（本报记者程远州、方圆、洪秋婷、王欣悦、李蕊、强郁文、刘军国，人民网记者董志雯参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年10月08日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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