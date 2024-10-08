本报记者 潘俊强

近日，人们在首钢园大满贯公园互动娱乐区体验乒乓球运动。

新华社记者 肖艺九摄

9月26日召开的中共中央政治局会议指出，“提升消费结构”“培育新型消费业态”。

10月6日，北京长安街西延线，世界乒乓球职业大联盟（WTT）中国大满贯赛在首钢园区落下帷幕；北京中轴线北延长线，中国网球公开赛在国家网球中心相继决出女双、女单冠军……这个国庆假期，一系列专业性和群众性结合的体育赛事吸引大众视线，北京体育消费热情涌动。

当高水平赛事遇上国庆假期，看比赛享假期成为不少市民、游客的新选择。国家网球中心园区内，来自全国各地的观众络绎不绝。“我们是从西安来的，钻石球场高大壮观，设施方便，园区内有吃有玩，氛围很好。”这个假期，10岁的小学生李其轩跟随父母专程来观看中网比赛。作为网球爱好者，他对各国球员都很熟悉，对阿尔卡拉斯、郑钦文等球星更是热情满满。

走过二十载的中网，今年进一步扩大赛事规模、升级设施服务、创新文化活动，为参赛球员和观众提供了更加舒适便利的体验，吸引了更多网球爱好者。“按照‘三分钟能找到’的目标，园区内设置了9个观众服务中心，为前来观赛游玩的观众提供赛事信息咨询、行李寄存等服务。”中网赛事志愿者冉芮萌说。

在赛事带动下，文体商旅进一步融合。李记爆肚、京天红炸糕、百叶居涮羊肉等老北京特色美食，拉瓦萨咖啡、双合盛啤酒等品牌餐饮，臭豆腐、章鱼烧等多种小吃……在WTT中国大满贯赛期间，观众在首钢园的大满贯公园除了可以观看比赛，还能品尝美食、购买赛事周边潮流文创、参加乒乓球体验活动等。“我们吃着小吃在草坪上看了比赛直播，参观了首钢滑雪大跳台、首钢的工业遗存，还去附近的模式口历史文化街区逛了逛，一天过得很充实。”来自山东济南的游客刘乐乐说。

据介绍，大满贯公园总面积近4万平方米，分为户外观赛区、互动娱乐区、品牌展示区、餐饮市集区四大区域，方便游客在竞赛场馆外也能参与赛事活动。“我们做好‘赛事+’文章，串联整合景区、文化活动、美食、市集等场景，策划了赛事+旅游、赛事+文创、赛事+美食等系列特色文商旅体融合活动，推动观众‘观看一场赛、玩遍一座城’。”石景山区人民政府副区长尹圆表示。

近年来，北京重点打造了首钢园、五棵松、新工体、奥林匹克公园等10个体育消费新地标，更加注重提升赛事服务质量，提供丰富的互动展示活动，打造别具特色的体育消费新场景，推动体育文化旅游等产品融合发展，进一步助力北京国际消费中心城市建设。

据介绍，今年国庆假期，北京在朝阳、石景山等10个区举办16项赛事活动，涉及篮球、乒乓球、网球、游泳、短道速滑等12个项目，约37.5万人次参与；各区安排足球、徒步、羽毛球等群众性体育活动40项500余场次。“我们紧抓节庆时点，不断优化赛事服务，推动赛事经济提质升级，将赛事流量转化为消费增量。”北京市体育局二级巡视员张华说。

《 人民日报 》（ 2024年10月08日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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