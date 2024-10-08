下好增量这招棋（快评）
2024年10月08日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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这个假期，多样的体育赛事丰富了人们的选择，也激发了消费潜力。如何从举办一场赛到火爆一座城、将赛事流量转化为消费增量？多地的成功经验显示，要在办好赛事的基础上下好增量这招棋。
做好特色增量，北京重点打造首钢园、五棵松、新工体、奥林匹克公园等10个体育消费新地标，让赛事活动“京味儿”十足，凸显了城市魅力；做好文化增量，贵州三都水族自治县将“村马”全国赛马邀请赛与传统习俗、现代艺术相结合，办起民族特色巡游、江边音乐会等活动，假期前六天就吸引游客超35万人次，旅游综合收入同比增长约20%；做好服务增量，在山西，为配合在商圈举行的城市体育活动，商场延长营业时间，给游客提供更人性化的体验……
体育消费作为新型消费，还有很大发展空间。未来，要打造更多更好的体育消费热点，各地各部门须着眼更加个性化的消费需求，让赛事增量更多样。
《 人民日报 》（ 2024年10月08日 04 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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