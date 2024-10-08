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湖北枣阳市——

农民卖粮“最后一公里”更通畅（产粮大县探丰年）

本报记者 吴 君
2024年10月08日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　秋收时节，粮食购销经纪人陈哲军迎来了一年中最忙碌的时候，“农民卖粮积极性高，一天能接十几个卖粮电话”。陈哲军是湖北省枣阳市王城镇罗庙村人，从事粮食购销已有14年。

　　凭着可靠的服务，陈哲军在十里八乡赢得不少人气。今年，他专门租下一个可容纳1200吨粮食的仓库，提前维修改造、空仓清扫消毒。

　　开着轻卡抵达与卖粮农户约定的地点，确认稻谷数量、质量、价格，紧接着付款……所有程序走完，陈哲军启动吸粮机，将稻谷转移到卡车上。

　　“现在水稻收割、烘干、运输等环节都实现了机械化作业，品质更有保障。”这几年，陈哲军收粮越来越省心。

　　枣阳是湖北55个粮食主产县之一，也是全国粮食生产先进县。每年夏收和秋收，有上万名粮食购销经纪人走村串户，解决农民卖粮“最后一公里”难题。

　　走了几个村，陈哲军收满一车稻谷，直接赶往枣阳市军盾米业有限公司售卖。

　　“今年8月开秤以来，卖粮的车每天络绎不绝。”军盾米业负责人陈盾说，公司主要从事稻谷收购、仓储、加工等业务，为方便粮食购销经纪人和农户卖粮，每天早开门、晚收秤，还会提前检修设备。

　　综合考量了今年稻谷的最低收购价格、稻谷质量以及当天稻谷的市场价格后，陈哲军运来的稻谷最终成交。

　　粮食价格每天都有波动，价格不合适咋办？

　　“可以先检测称重，放在我们仓库保管，根据市场价格变化，随时就高出售。”陈盾的底气，源于资金充足。不仅如此，公司还有稻谷烘干机、大米加工机器等设备，可以根据农民不同的卖粮需求提供各种服务。

　　像军盾米业这样的规模以上农产品加工企业，枣阳市有130多家。这些企业构建了电商平台、网络直播等多元化营销体系，打通了粮食产销两端。

　　枣阳市农业农村局副局长刘重波说：“我们正积极培育本地粮食品牌，不断延伸粮食产业链条，通过参加线上线下各种农产品推介活动，帮助农民好卖粮、卖好粮。”

　　半小时后，陈哲军开车驶出军盾米业，继续走村串乡收粮去。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月08日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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