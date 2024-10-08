本报记者 孟海鹰 窦 皓 叶传增

10月1日，游客在河北邯郸东高河村油葵花田自拍。

新华社记者 岳文婷摄

10月6日，湖南宁远县湾井镇十里画廊，游客乘坐热气球观赏田园美景。

蒋克青摄（人民视觉）

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国庆假期，县域旅游目的地走热，不少“宝藏小城”登上热搜。品尝地道的特色美食、在山水之间放松身心、沉浸式体验地方文化……记者跟随游客脚步，走进一处处热门打卡地，探访“小而美”的县域旅游如何释放促进地方发展的“大能量”。

走古道、游花海，浙江杭州径山镇，地方特色文旅活动开展得红红火火；稻谷丰、蟹儿肥，四川达州开江县，丰富多彩的农庄生活吸引大量游客……今年以来，“县域旅游热”打开了县域经济发展的新窗口。

国庆假期，不少县域更是凭借独特风情、优美环境、地域文化，成为游客避免扎堆、个性化旅游的优先选项。多家旅游平台发布数据显示，县域旅游成假期消费亮点，越来越多游客尤其是年轻游客希望体验差异化的生活方式，让不少县城登上了国庆旅游热榜。同程旅行发布数据显示，全国近百个县城酒店预订热度同比上涨超过50%。

交通基础设施持续改善，酒店等配套设施改造升级，产品供给不断丰富，旅游业态发展创新，越来越多的县域正立足自身独特优势，促进文旅产业发展，释放经济发展新动能。

吉林延吉——

展示民俗风情，擦亮特色新品牌

“来，喝碗热乎的参鸡汤！”30多岁的美食摊主范海燕麻利地盛起一碗汤递给客人，还不忘记叮嘱一句“喝完免费添汤！”

吉林延边朝鲜族自治州延吉市的一处市场，早上8点，已是热闹非常。牛尾骨汤洁白如牛奶、各色蒸饺莹润饱满、鱼皮包饭色泽诱人、现场制作的打糕软糯香甜……游客们一路走、一路看、一路吃，品味特色、大饱口福。

“让游客吃得开心，更要吃得舒心、放心。”延吉市文化广播电视和旅游局相关负责人说，延吉立足特色，不断做精做强旅游金字招牌，餐饮行业发展态势良好。记者看到，每个摊位前都放置着由延吉市市场监督管理局统一制作的标价板，商品价格一目了然。

一业兴百业旺，推动文旅融合发展，延吉充分发挥民族地区资源禀赋，以独具特色的美食歌舞、多姿多彩的民俗风情吸引游客前来。

在中国朝鲜族民俗园，街道两边旅拍店林立，游客络绎不绝。“298元，化妆、造型、摄影师跟拍一条龙服务，物超所值。”身着特色民族服装，来自成都的游客缪存丽对旅拍服务竖起了大拇指。据介绍，民俗园周边的民族服饰店已有上千家，随机走进一家店，就有各式各样的服装供游客选择。

旅拍走俏带火了相关产业，现在延吉全市有化妆师上千人，摄影师更是紧俏，市人社部门专门举办免费的培训班。民族服装销量持续增加，带动服装加工企业的生产。今年1—8月，延吉市接待国内外游客715.6万人次，同比增长12.9%；实现旅游综合收入114.4亿元，同比增长16.8%。

“突出自身特点，就是我们的竞争力。”延吉市文化广播电视和旅游局相关负责人介绍，初步估算，国庆假期延吉市共接待游客91.3万人次，同比增长7.2%；实现旅游综合收入19亿元，同比增长7.6%。

浙江德清——

发展民宿产业，撬动旅游新业态

国庆假期，位于浙江湖州德清县的莫干山国际旅游度假区热闹非凡。

在江南瑶坞景区，不少游客漫步于山野修竹间，登高览胜，体验竹林飞车；在莫干山天文馆，这一以陨石、天文文献、天文仪器等为展品的小型博物馆免费开放；在特色街区内，手工体验、快闪活动、戏剧演出、灯光秀等文旅活动持续上演，给游客带来不一样的文旅体验……

一家主打尼泊尔特色的民宿里，异域风情扑面而来。“我们的床位全部订满了。”来自尼泊尔的90后民宿经营者飞龙用流利的汉语介绍，每逢节假日，许多游客慕名而来，感受别样风情。

“游客不光可以休闲旅游，还可以体验滑翔伞。”飞龙说，自己是一名滑翔伞运动员，不忙时就在村里的滑翔伞基地担任兼职教练。村里还引进了专业的体育赛事运营公司，定期举办赛事活动和特色运动会。

特色美食集市、非遗技艺表演、农耕文化体验、多元体育赛事……德清加快培育“民宿+”产业集群，通过与文创、赛事、旅拍、露营等融合，撬动多元旅游业态发展。

在莫干山镇五四村的莫干山民宿管家培训中心，红酒品鉴室、餐厅、咖啡吧、客房等一应俱全。学员参与管家服务培训，除了学习接待、日常礼仪等基本技能，还学习餐饮摆台、急救措施、旅游路线定制等多方面知识。“我们希望能够培养更多专业的乡村民宿管家，不断提升游客体验。”培训中心负责人刘杰说。

今年1—8月，德清县共接待游客383.71万人次，同比增长14.5%。其中，在莫干山镇民宿过夜的有78万人次。今年国庆假期前两天，莫干山国际旅游度假区接待游客就突破10万人次。

“下一步，我们将聚焦民宿产业的深度融合，不断提升细节和品质，持续提升县域旅游的综合实力。”德清县文化和广电旅游体育局副局长董芸芸说。

云南腾冲——

打造别致体验，抓住转型新机遇

清晨，在宁静的云南和顺古镇探寻侨乡风情与马帮文化；午后，前往北海湿地体验生物多样性之美；傍晚，到天然的火山温泉享受泡温泉的乐趣……这个国庆假期，四川游客杨冬梅在腾冲游玩了3天。临走前，杨冬梅有些意犹未尽：“腾冲风景优美，气候宜人，下次再来一定要多住上一段时间。”

“国庆假期每天都是满房，许多游客离开前加了我的微信，表示春节假期还要来住。”在和顺古镇开民宿的向向说。在和顺古镇，不少民宿经营者明显感觉到，今年以来，住宿超过3天的订单越来越多，甚至有些游客按月订房，来腾冲的游客开始从旅游向旅居转变。

在腾冲市清水镇高黎贡山茶博园房车营地，设施齐全，花草摇曳，院子里的天幕下可以围炉煮茶、煮咖啡。来自哈尔滨的游客王莉已在此旅居一年。像她这样长期定居的“新腾冲人”不在少数。

打造别致体验，让传统景区常来常新。在火山热海景区，游客饱览美景的同时，还能体验温泉康养项目；在和顺古镇，景区工作人员化身马帮商队在街头巡游，带领游客沉浸式感受茶马古道“走夷方”的历史；在高黎贡山，超级山径赛激情开跑，吸引了众多越野跑选手和爱好者参与。国庆假期，腾冲市48个A级旅游景区接待游客量同比增长25.9%。

“我们依托火山热海、和顺古镇、高黎贡山等五大旅游片区，大力开发以休闲、体验、康养为主的旅游产品，由传统的‘门票经济’向多元化、开放式的‘综合旅游经济’转型。”腾冲市文化和旅游局局长宋媛媛说。今年1—8月，腾冲市接待游客1351.01万人次，同比增长11.18%；游客平均停留天数为3.24天，人均消费1433.59元。

为了给游客提供更好的旅行体验，腾冲市完善旅游市场监管机制，建立健全集中统一的综合监管指挥平台，及时就地解决旅游矛盾纠纷。“下一步，我们将不断提升服务水平，升级旅游设施，打造精品旅游路线，不断提升县域旅游的吸引力和市场竞争力。”宋媛媛表示。

（本报记者王珂、江南、王明峰参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年10月08日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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