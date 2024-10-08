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“小地方”做好旅游“大生意”（链接）

本报记者 王 珂
2024年10月08日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　随着我国旅游市场不断发展，旅游消费个性化、多样化特点愈发明显。今年以来，县域旅游市场释放文旅消费新动能，更多下沉市场旅游目的地受到欢迎。全国A级旅游景区的县域覆盖率由2012年的73%提升至2023年的93%，旅游景区有力支撑旅游发展和县域经济发展。

　　《全国县域旅游发展研究报告2024》显示，2023年，1866个县域旅游总收入平均值为42.95亿元，接待游客总人数平均值为508.27万人次，同比分别增长41.19%、35.18%。

　　县域旅游走热，有政策加力支持，也得益于我国县域旅游目的地服务能力不断增强。商务部等9部门发布《县域商业三年行动计划（2023—2025年）》，吸引市民下乡消费；文化和旅游部推出1597个全国乡村旅游重点村镇，打造乡村旅游精品线路；各地充分发挥自身特色优势，优化配套设施，打造更丰富的旅游新供给。美团数据显示，2019年至2023年外来游客在县域的消费额以29.8%的复合增长率快速增长，2023年县域外来游客消费占县域消费总量的比重接近25%。

　　如何在县域“小地方”做好旅游“大生意”？中国旅游研究院副研究员韩元军表示，县域旅游一方面要继续完善基础设施，提升配套服务水平，为游客提供更加优质的出游体验。另一方面要注重挖掘自身特色，结合当地传统文化，做好差异化、个性化文章，打造“人无我有、人有我特”的独特优势。同时与地域相邻、特色相近的县区联手，串珠成链，做大区域优势。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月08日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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