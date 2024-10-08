本报北京10月7日电 （记者吴秋余）中国人民银行近日发布的《2024年人民币国际化报告》显示，我国人民币跨境使用规模稳步增长，2024年1—8月，银行代客人民币跨境收付金额合计为41.6万亿元，同比增长21.1%，增速保持在较高水平。其中，货物贸易人民币跨境收付金额占同期本外币跨境收付金额比例进一步提升至26.5%，较2023年全年提高1.7个百分点。

近年来，中国人民银行聚焦贸易投资便利化，加强跨部门合作，出台多项跨境人民币支持政策，切实为经营主体降本增效提供政策支持，跨境人民币业务服务实体经济能力持续提高。2023年，银行代客人民币跨境收付金额合计为52.3万亿元，同比增长24.1%。其中，经常项目尤其是货物贸易人民币跨境收付金额增长较快。货物贸易人民币跨境收付金额占同期货物贸易本外币跨境收付金额的比例为24.8%，同比提高6.6个百分点。

报告还显示，今年以来，人民币投融资货币功能进一步强化，境外投资者持续买入我国债券。截至2024年8月末，境外投资者持仓规模约4.6万亿元，占境内债券托管总量的2.7%，较2023年末上升0.3个百分点。

此外，大宗商品人民币计价结算也取得了新进展。报告显示，今年前8个月，主要大宗商品贸易人民币跨境结算金额合计为1.5万亿元，同比增长22.7%。目前，我国已上市原油、铁矿石等24个国际化期货和期权产品，引入境外交易者，为大宗商品交易人民币计价结算提供定价基准。

据环球银行金融电信协会（SWIFT）数据显示，2024年8月，人民币在全球支付中占比为4.69%，2023年11月以来，人民币连续十个月成为全球第四位支付货币。2024年8月，人民币在全球贸易融资中的占比为5.95%，是全球第二位贸易融资货币。

《 人民日报 》（ 2024年10月08日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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