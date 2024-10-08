本报记者 龚仕建

清晨5点多，陕西省宝鸡市陇县城关镇小沟村养殖户高鹏飞推着饲料车，奶山羊在食槽边排成长排。“总共30只羊，一只羊每天产奶约3.5公斤，每公斤价格9.5元，每月能卖3万元左右。”高鹏飞算了笔账。

地处北纬35度左右、气候温润，陇县非常适合奶山羊生长。近年来，从养殖场建设、羊场改造，到良种繁育、机械购置，陇县出台一系列政策支持奶山羊特色产业发展。目前，全县奶山羊存栏57.2万只，全产业链产值达78亿元。

明年，高鹏飞准备推荐一只“领头羊”，去参加县里的奶山羊大赛。“参赛品种主要是莎能奶山羊，这个品种已经成了我们陇县奶山羊的‘名片’。”陇县畜牧工作站站长边会龙介绍，陇县实施奶山羊群体品种改良计划，先后引进纯种莎能奶山羊7800余只，良种覆盖率达65%。

好草养好羊。在陇县东南镇的百亩饲草新品种试验示范站，100多种饲草分门别类成片种植。弯腰摘下一片宽大的尖叶，边会龙介绍，“这是原产国外的聚合草，奶山羊喜欢吃。”陇县探索推广“人工种草、订单收购、科学储运、精深加工”模式，引来多家饲草生产加工企业，年种植优质饲草约10万亩，年生产加工成品饲料20万吨左右。

“养羊也有‘操作手册’。”边会龙拿出一本小册子——《奶山羊标准化养殖技术集成与推广》，这是陇县畜牧工作站10多名科技工作者历经10年完成的科研项目成果，涵盖10项奶山羊养殖关键技术、57个标准。

“可别小瞧它，有了科学的技术标准指导，全县的羊羔存活率由2016年之前的不足50%提高到如今的95%以上。”边会龙回忆，陇县地处山区，冬季气温常在零下15摄氏度左右，导致不少刚出生的羊羔此前存活率不高。

为此，技术团队多方调研，在羊舍里建起了“新生羊羔保育舍”，设有保育箱，箱底铺干草、箱顶吊暖灯，在滴水成冰的冬季，保育舍内的温度也保持在15摄氏度以上。

养羊还有专家团指导。陇县与西北农林科技大学合作，西北农林科技大学教授曹斌云等专家组成100多人的技术服务队，“一场一策”进行指导。

“数智”加持，让奶山羊养殖更有科技感。在和氏高寒川牧业有限公司东风奶山羊养殖场，每只奶山羊的脖颈上都佩戴了智能项圈，能精准检测其饮食量、饮水量等数据，以供工作人员掌握奶山羊体能状况、调整喂养方式。离羊舍不远，智能挤奶机正同时给百余只奶山羊挤奶，并自动消毒、精准检测奶质。

挤出的鲜羊奶，通过零接触式储奶罐迅速送至羊奶加工厂，经过巴氏杀菌、蒸发浓缩、喷雾干燥等流程，2小时内就被加工成奶粉。“我们创新研发高温闪蒸脱膻技术，可去除羊奶的膻味。”陕西和氏乳业集团有限公司副总经理刘誉说。

奶山羊产业正成为当地提升县域经济实力的主抓手。近年来，陇县相继引进飞鹤集团等龙头企业，以及一批牧草、肥料等上下游配套企业，带动冷链配送、仓储物流、电子商务等全产业链融合发展，吸纳2.4万多人在产业链各环节就业。“我们将不断扩规模、强链条、提效益、树品牌，加快走出一条县域经济高质量发展之路。”陇县县委书记叶盛强说。

《 人民日报 》（ 2024年10月08日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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