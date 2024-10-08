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多地出台房地产优化调整措施

在促销活动带动下，市场呈现积极变化

2024年10月08日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　资料来源：北京市住房和城乡建设委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会、广东省广州市人民政府办公厅、广东省深圳市住房和建设局等

　　本报北京10月7日电  （记者丁怡婷）近期，多地出台房地产优化调整措施，开展“百城千企商品房促销活动”，房地产市场呈现积极变化。

　　记者从住房城乡建设部获悉：截至10月4日，已有20余个省份的130余个城市组织开展了金秋促销季、住（房）博会、直播看房等多种形式的线上、线下商品房促销及同步宣传、政策解读等活动。1000余家房企的近2000个项目（楼盘）参加了促销，多地售楼处“十一”黄金周不放假、不打烊，开展折扣、优惠券、赠购房权益（车位、物业费、水电费等）等多种营销活动。江西上饶、吉安等部分三、四线城市开发商开展返乡置业促销活动，为购房人提供交通费补贴、返乡置业优惠等。

　　在促销活动带动下，房地产市场呈现积极变化——

　　一是反映购房意愿的看房量、到访量大幅上升。住房城乡建设部相关司局负责人介绍，开展促销活动的城市普遍反馈，国庆节假期以来，参加促销的大部分项目到访量同比增长50%以上。10月1日至3日中午，北京市新房带看量较去年同期增加92.5%、认购量提高2倍；二手房带看量较去年同期增加104.1%。广州部分楼盘日到访量超过150批，较平时增加200%。根据中国指数研究院（四川）初步统计，四川省抽样调查项目到访量较节前平均增加70%，成交转化率较节前平均增加140%。

　　二是多地销量出现不同程度增长，市场信心有所恢复。9月30日至10月4日，贵州省共销售商品住房13.75万平方米（1187套）、同比增长44.3%，成交金额7.54亿元、同比增长54.2%。国庆假期首日，山东全省新建商品房网签面积9.38万平方米，同比上涨46.8%。

　　近期，北京、上海、广州、深圳调整住房限购等政策措施；湖北、广东、重庆、四川、云南等10余个省份出台省级层面促进房地产市场健康发展的政策文件；武汉、南昌、合肥、广元等50余个城市推出本市房地产市场优化政策。各地优惠政策主要集中于取消或调减限制性措施，给予税费优惠、房票安置、购房补贴、以旧换新、装修补贴，利用公积金支持购房等多方面。

　　

　　“原本持观望态度的购房者信心提升”

　　本报记者  王  洲

　　“国庆假期，我一天都没休息，好几天晚上都是9点以后下班。光是我们门店所在的小区，今天就已经带看了30多组客户，午饭都没顾得上吃。”10月7日傍晚，在北京市朝阳区青年路附近一家房产中介公司门店，一名刚结束带看的销售人员说。

　　9月30日，北京楼市新政策出台后，她度过了一个繁忙的假期。数据显示，国庆假期前3天，北京市二手房带看量较去年同期增加104.1%。

　　在丰台区一处新房项目售楼处，不到1小时，售楼处大厅就接待了30多组看房客户，相比之前大幅提升，销售人员国庆假期全部到岗。“政策发布后，原本持观望态度的购房者信心提升。”一名销售人员说。在房山国贤府首日认购客户中，成交周期20日内的客户占比近八成，有的购房者则是在观望近1年后最终签约购房。

　　万科东庐是位于通州区的一处在售楼盘，这个假期也迎来不少购房者。“通州购房政策与全市‘拉齐’，吸引了不少此前不具备通州购房资质的客群，不少客户临时取消了出游计划来看房。”销售人员介绍。

　　“此次北京出台8条楼市新措施，每一条都很有针对性，将对市场产生积极影响。”北京房地产中介行业协会秘书长赵庆祥表示，如果成交量能够持续增长，将有利于市场信心逐渐恢复，形成房地产市场量增价稳的良性循环。

　　

　　“看房人数是平时的几倍”

　　本报记者  王欣悦

　　7日一大早，位于重庆市两江新区礼嘉片区的星悦·礼玉金湾人来人往，礼玉金湾楼盘负责人戴熹十分忙碌。

　　“政策利好叠加国庆假期，看房人数是平时的几倍。”戴熹说，“最多的一天有129组客户。”

　　国庆假期，重庆多个楼盘人气旺盛。记者从重庆市住房城乡建委获悉：近日，重庆各楼盘客户咨询量、到访量明显增加，看房到购房的转化率提高。10月1日—7日，重庆中心城区商品房网签成交面积15.93万平方米、同比增长55.7%，成交金额16.04亿元、同比增长47.1%。

　　从调整新购住房再交易管理、优化住房套数认定标准、支持住房“以旧换新”、加快存量商品房去化和加大住房租赁市场发展力度等方面，重庆市对房地产政策进行了优化。这为刚需客户提供了更多机会，更有不少有改善性需求的客户动心。

　　在礼玉金湾，客户张先生一家正在销售人员的引导下参观样板间。

　　“出门即是金海湾滨江公园，部分户型拥有江景视野。即将破土动工的重庆巴蜀两江教育集团嘉和学校紧邻楼盘。重庆医科大学附属儿童医院礼嘉分院也在附近……”戴熹介绍。

　　“家里两个孩子要上学，还有老人一起住，这里有公园，居住环境、学校配套好，出行也方便，医疗资源配套也能够满足需求。”张先生说，自己已经观望很久了，现在的利好政策确实减轻了负担，因此下定决心换房。

　　另一头，渝北区青云阙售楼部同样迎来较大客流。“项目到访量同比增加50%，成交量同比增加30%。明显感觉到客户购房意愿强烈。”青云阙项目负责人费菲说，“近期的咨询、带看和销售数据都有了显著提升。国庆假期7天我们卖了25套，环比增长近1倍。”

　　客户陈先生和女朋友有结婚计划，想买一套小三居作为婚房。“国庆假期针对这个户型有优惠，送一个车位和5年物业费。”陈先生有些心动。这几年重庆房价比较平稳，也增加了他购房的信心。

　　“政策出台意在释放和满足居民多样化、改善性住房需求，切实减轻购房负担。”重庆市住房城乡建委相关负责人说，预计接下来还将出台更多相关政策，促进房地产市场平稳健康发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月08日 13 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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