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从选育到酿造，全周期守护酒粮种源安全

一粒高粱种子的成长记

本报记者 苏 滨
2024年10月08日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　走进贵州仁怀市长岗镇茅坡村，身边的高粱地连绵起伏，火红的穗子压弯了枝头。山风吹拂，高粱散发着淡淡的清香，弥漫着丰收气息。

　　“株株穗大粒饱，23亩红缨子高粱全熟了！”在茅坡村有机高粱基地，村民张廷财喜不自禁。

　　种子虽小，意义重大，高粱种子关系到贵州千亿级产业的高质量发展。茅台集团积极布局酿酒原料种子，朝着种业科技自立、种源自主可控的目标稳步前进。

　　61岁的涂佑能是茅台集团首席育种专家，同高粱种子打了一辈子交道。他选育的红缨子、红珍珠两个高粱品种，产量高、品质好，且出酒率高、酒质上佳，尤其是红缨子高粱，已成为茅台酒的专用高粱。

　　“良种的选育，从来不是一蹴而就，更不可能一劳永逸。要通过持续改良，优中选优，才能确保种子的纯度。”38年前，涂佑能开始参与高粱品种资源的调查与筛选。由于品种混杂，产量低，倒伏严重，13年间，选育工作迟迟没有突破。

　　转折点出现在1999年。涂佑能在三合镇发现一株“牛尾砣”变异株，产量虽低，但抗病性强，株高也适中。随后又在合马镇找到名为“小红缨子”的优良异形单株。

　　经过多年杂交选育，再到海南育种基地反复实验，2008年，涂佑能培育出红缨子、红珍珠两个优良品种。他还做了酿酒实验，两个品种完全符合酱酒原料耐蒸煮的工艺要求，且品质上乘。

　　“地里种的就是红缨子高粱。茅台集团免费提供种子，平均亩产达到700斤，保底收购价是一斤5.6元，比市场价高得多。”跟其他村民一样，张廷财每年跟茅台集团签种植合同，约定种植面积和交售数量，至今已有12年。

　　红缨子高粱种植是茅台酒的“第一车间”。打造安全稳定供应链体系的同时，茅台集团秉持“工业反哺农业”的理念，探索用一粒高粱种打开乡村致富的新路径。

　　“我们每年1月份送种上门，还配有相应的有机肥料、生物制剂以及轮作种子，同时提供农业政策性保险，让农户种‘放心粮’。”茅台集团物资供应中心原料管理室副主管赵文韬介绍，每年种植前要组织培训、讲解技术要领、规范田间管理。从酿酒原料的源头抓起，坚持有机种植，不使用任何农药化肥，严格把控产品质量。2001年至今，集团累计投入近16亿元。

　　针对高粱不同生长阶段，当地政府和茅台集团派技术员到田间地头指导、监督，保障种植安全。仁怀及周边5个区县每年种植红缨子高粱60万亩，成为全国单一行业面积最大的有机高粱种植基地。仅仁怀市，就有近30万亩有机高粱种植基地。

　　仁怀市粮油公司副总经理代旭中奔波在各个乡镇，守好收购的关口。

　　“全市共设有39个收购站点，根据农户签订的种植合同，逐一收购，确保粒粒归仓。”代旭中说，“收购之后，还要精心筛选。不是所有的高粱都能酿酒，必须要颗粒饱满，水分控制在13%以内，更不能有霉变、破损。”

　　去年，仁怀市粮油公司花费上千万元，置办6台色选机，只需设置好相应参数，就可以实现智能筛选。“这些年，高粱的合格率逐年提升，今年已经超过90%，说明不仅老百姓种得好，种子质量也好，良种才能出好粮！”代旭中说。

　　截至目前，红缨子高粱累计推广种植面积3000万亩以上，创造农业总产值750亿元以上，带动农户850万人次，增收超100亿元。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月08日 13 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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