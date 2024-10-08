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转型升级再加速 中国制造彰显高质量发展底气

人民网记者 王绍绍
2024年10月08日08:37 | 来源：人民网
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制造业是立国之本、强国之基。近年来，中国制造转型升级步履铿锵，转型升级不断加速，产业结构逐渐优化，为经济高质量发展注入强劲动力。

拥有全球最完备产业体系，制造业总体规模连续14年位居世界首位，220多种产品产量位居全球第一……中国制造彰显出的坚实底气、创新动能、澎湃活力，为推进中国式现代化提供有力支撑。

国家统计局数据显示，1—8月份，制造业实现利润总额32967.2亿元，增长1.1%。8月份全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，环比增长0.32%。全国规模以上工业生产总体平稳，产业结构持续优化，新动能继续培育壮大，工业经济高质量发展稳步推进。

我国制造业在提升产品“质量”的同时，更加注重“智能化”的飞跃。业内专家表示，要不断利用数字化智能化的技术手段，让传统产业发展提升效率和提高质量，在新的市场竞争环境下焕发新活力。推广生产管控、精益排产、智能物流等应用场景实践，推动传统产业“老树发新芽”。

在广东佛山，一家制药公司借助“互联网+中药品控溯源一体化”的管理平台，实现了从中药材种植、产品研发、生产到销售全流程数字化管理；在福建晋江，一家服装公司利用数字化转型，通过全品类、全流程贯通式生产方式，实现服装剪裁、制作、吊挂、分拣、整箱等全面智能化，一件衣服制造周期缩短至3个小时；在福建宁德，一家电池公司引入全智能制造系统和数字化的集成交付系统，应用人工智能、物联网、机器学习和云计算等技术，在三年内将劳动生产率提高了75%，把能源消耗降低了10%。

“有了人工智能、大数据、云计算的助力，实体经济就像搭上了飞速奔驰的列车。”中国工程院院士张亚勤表示，数字化和智能化是助推实体经济变革的重要力量，应在汽车、交通、道路、家居等各种领域推进全方位的数字化进程，实现“端到端”的数字化。

在制造业转型升级的进程中，装备制造业继续发挥着的重要作用。从国产C919大飞机的技术突破，到全球首座深水半潜式生产储油平台“深海一号”的成功投用，再到中国天眼FAST核心阵试验样机的建设启动，装备制造业正以前所未有的速度迈向高质量发展的新阶段。

国家统计局数据显示，8月份，规模以上装备制造业增加值同比增长6.4%，增速高于全部规模以上工业1.9个百分点，连续13个月高于全部规模以上工业。

“装备制造业要不断向信息化和工业化方向转型，以信息化为支撑，追求可持续发展。要通过工业技术与信息技术的有机融合，推动新技术更新迭代，从而提升生产效率。”业内专家建议。

在追求智能化、高端化的同时，制造业的转型升级之路也离不开“绿色动力”的驱动。据了解，我国已建成全球最大、最完整和最具竞争力的清洁能源产业链。2023年我国太阳能电池（光伏电池）产量5.4亿千瓦，增长超过50%，为绿色经济发展注入强劲动力。

“面对未来，应继续深化供给侧结构性改革，推动制造业高质量发展。”工业和信息化部相关负责人表示，要加快关键核心技术攻关，提升产业链供应链现代化水平，促进制造业与服务业深度融合，打造具有国际竞争力的先进制造业集群。

今天的中国制造，正在展露新模样、打开新空间、激荡新活力。“随着重大创新成果不断涌现，更多中小企业走上了专精特新之路。”业内专家表示，我国制造业产业结构加速升级，出口结构持续改善，区域布局不断优化，转型升级步伐稳健，彰显着阔步向前的坚实底气。

(责编：王连香、高雷)
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