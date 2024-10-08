原标题：国庆假期券商服务不打烊 多维度保障客户投资需求

本报记者 周尚伃

见习记者 于 宏

A股市场近期的强势表现，激发了投资者的开户和投资热情。为满足投资者的需求，国庆假期期间，券商“线上+线下”两手抓提供服务，一方面，绝大多数券商纷纷推出7×24小时线上开户服务；另一方面，部分券商营业部安排了员工现场值班，全力保障投资者的开户及咨询需求。“今日我在岗，欢迎咨询。”这句简单的话语成为众多证券从业人员国庆假期期间朋友圈的“标配”。

全力满足投资者开户需求

国庆假期期间，记者亲身体验并成功办理了手机开户业务，见证了证券行业在假期中服务的热情与效率。

“尊敬的投资者，您申请的手机开户业务已办理成功。”记者10月3日在某头部券商App申请单向视频开户后，10月5日即接到该券商回访电话，10月6日便收到账户已开通成功的信息。

从券商线下营业部的情况来看，记者也看到有部分券商营业部贴出了“国庆正常开户”的标语。记者在采访中了解到，不少券商营业部在国庆假期期间都正常开放开户业务，并有工作人员值班，为投资者提供现场咨询、开户等服务。同时，自10月6日起，中国证券登记结算有限责任公司开放统一账户平台和身份信息核查系统等渠道权限。“今天（10月6日）一大早就有投资者排队咨询和开户了。”华南地区一家券商营业部的工作人员告诉记者。

“国庆不打烊，服务不停歇。”面对网络开户数量的激增，券商迅速行动，确保业务平稳运行，不仅协调并增派人力，还通过优化流程、提升效率等方式，全力满足投资者的开户及咨询需求。

例如，国金证券国庆假期期间推出“服务不打烊”活动，投资者国庆假期可以通过国金佣金宝App全天候线上开户，也可以办理港股通、创业板、科创板、北交所等投资权限开通以及资金账号找回等业务。此外，国金证券大部分线下营业部也照常营业，为投资者提供权限开通、业务咨询现场服务。

财通证券分支机构每日安排前后台员工现场值班，确保客户开户、咨询业务有序推进，同时加大投资者教育服务力度，积极帮助投资者树立正确、长期、可持续的理性投资理念。兴业证券泉州分公司要求部门负责人确保假期在线，组织人力全面加强线上开户服务，分公司中后台全体人员参与开户审核工作，保障投资者开户及时高效。东吴证券昆山分公司响应公司号召，坚持服务不打烊，全力以赴做好投资者入市服务工作；国庆假期期间，东吴证券昆山前进中路营业部、环城北路营业部的员工自发轮流值班，主动为有需要的客户提供服务。

针对本次行情，江海证券财富条线快速启动“条线总部+分支机构全员联动”机制，快速推出7×24小时开户不停歇、地毯式客群回访、全员全方位营销等措施。同时，面对不同风险等级的投资者，财富条线采用“线上+线下”模式，快速、矩阵式地推出广泛而有针对性的财富管理产品和服务，如多元化投资咨询、智能交易工具、理财产品超市、投资知识财商课等服务。

在业务协同方面，华福证券总部财富条线加强了对分支机构的业务指导和支持，公司各分公司、营业部加大了户外营销地点的布点工作，并在国庆假期期间积极组织进社区、进商场、进市场、进工厂，将服务触角延伸至更多市民群众身边。在面对面的交流和品牌宣传中，为投资者提供更加便捷、高效的业务体验。

在科技赋能方面，为提升数字化服务，财达证券开展财达股市通App国庆专项服务运营，结合行情热点推送财经资讯、行情解读、入市指南、产品表现和账户盈亏情况，发挥数字化平台7×24小时在线优势。

另外，记者注意到，为了避免节前出现的银证转账卡顿等情况，10月7日晚间，中信证券、国信证券等部分券商宣布调整10月8日银证转账的时间，以缓解短时系统压力。例如，中信证券App首页发布了一则“关于10月8日三方转账安排的通知”的系统公告。公告显示，根据部分存管银行安排，10月8日，中国银行（不含信用）、中信银行（不含信用）、招商银行（不含信用）、浦发银行（不含信用）、建设银行（含信用）、民生银行（含信用）、光大银行（含信用）、兴业银行（含信用）将于早7:30开始支持三方转账；农业银行（不含信用）将于早8:00开始支持三方转账。同时，10月7日晚间，华泰证券App还发布系统通知称，夜市委托将由原20:00提前至16:30开始。

配足配强信息科技力量

值得一提的是，国庆假期前夕，《证券日报》记者从券商处获悉，监管部门对各证券基金经营机构国庆假期安全运行发布了相关的工作指引，请各证券基金经营机构紧绷安全这根弦，切实履行安全生产、客户服务、舆情管理等工作的主体责任，严格落实各项工作要求。

具体来看，工作指引内容主要包括要完善细化内部工作机制，配足配强信息科技力量，确保信息系统安全稳定运行；主动排查各交易网络、交易系统、交易设备的容量冗余情况，梳理容量管理风险点并采取针对性措施；建立健全信息系统安全监测机制，设定监测指标并持续监测重要信息系统的运行状况；继续完善系统测试工作，加强压力测试；做好国庆假期的运维值班安排，确保系统运维关键岗位可随时到岗，配备资源以应对可能出现的突发情况；细致做好客户服务，确保国庆前后（含非工作日）客户服务渠道畅通等。

同时，记者获悉，有地方证监局要求辖区内各券商进一步建立健全交易结算等重要信息系统安全的监测预警机制，结合业务变化情况，加大信息系统压力测试力度，重要信息系统的订单吞吐速率、成交峰值吞吐速率等指标应当在历史峰值的三倍以上，交易时段相关网络带宽应当是近一年使用峰值的两倍以上。

中国金融智库特邀研究员余丰慧对《证券日报》记者表示：“在当前行情火热、投资者交易情绪高涨的情况下，激增的客户数量和交易需求为券商交易系统带来了一定的压力。国庆假期前，已有个别券商系统出现‘宕机’‘延迟’情况，预计节后交易量仍将较大。券商系统的安全运行可谓重中之重，一旦出现交易中断、延迟等情况，不仅会对投资者利益带来巨大的损失，还可能对市场的稳定运行造成严重影响。因此，券商需高度重视交易系统的稳定性和安全性建设，持续加大相关投入，完善管理机制，确保交易系统在高并发、高压力的环境下能够稳定运行。”

(责编：罗知之、陈键)

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