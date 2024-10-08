张芗逸

原标题：政策利好释放 “十一”假期京沪楼市热度有所提升

“仅是10月1日、2日这两天，我就卖出去5套房。”谈到“十一”假期的销售情况，北京链家一位房地产经纪人难掩喜色。他告诉记者，假期期间的看房时间表早就排满，还有客户从外地回来后打算直奔售楼处，与他相约在北京南站碰头。

与房地产经纪人的忙碌相呼应，数据显示，“十一”假期期间多地看房量提升。据住房和城乡建设部统计，10月1日至3日中午，北京市新房带看量较去年同期增加92.5%、认购量提高2倍，二手房带看量较去年同期增加104.1%。

今年“十一”假期前，中央及地方陆续出台多项房地产优化调整措施，释放政策利好，充分提振市场信心。其中，北京、上海分别于9月30日、9月29日宣布自10月1日起实施降低存量房贷利率、下调个人住房贷款最低首付款比例、调减非本市户籍家庭购房社保或个税缴纳年限等政策。为了解相关政策落地效果，《证券日报》记者在“十一”假期期间走访北京、上海新房市场，实探“十一”假期楼市成色。

“现在的政策是近几年来最宽松、力度最大的，客户都被政策推了一把，我们这气氛都不一样了。”10月4日，记者来到上海松江区泗泾板块某新盘售楼处，一位置业顾问表示。

在该售楼处现场，记者注意到，“促进房地产市场止跌回稳”“限购政策松绑”等政策内容用红色加粗字体印出，张贴在醒目位置。

刚刚交纳定金锁定意向房源的马先生告诉记者，他们一家是第三次来看这个楼盘，对楼盘的位置和配套都比较满意。最近出台的政策减轻了自己的顾虑，加上“十一”假期期间楼盘给出的优惠比较多，让他们下定了决心。

记者了解到，该楼盘在“十一”期间推出多项优惠。除总价折扣外，还包含赠送大额车位券、一口价优惠房源等内容。

在北京，购房者的信心也得到了提振。上述链家房地产经纪人对记者表示，北京及时推出了房地产优化政策，让客户对市场表现的信心增加。

9月26日，中共中央政治局召开会议强调，“要促进房地产市场止跌回稳”。这被业界认为充分释放了积极信号。

“北京、上海等一线城市跟进优化房地产政策也深入落实了党中央‘止跌回稳’的工作导向，对于四季度楼市政策的消化、市场的提振等都发挥了积极的作用。”上海易居房地产研究院副院长严跃进对《证券日报》记者表示，此外，房企筹划国庆假期促销政策，立足政策再释放出一些优惠，也有助于市场活跃度的提升。

在充分提振市场信心的同时，优化住房限购、优化住房贷款、降低住房交易税费等政策也切实降低了购房的门槛与成本。

北京市住房和城乡建设委员会等六部门发布的《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》提出，非本市户籍居民家庭购买五环内商品住房的，缴纳社会保险或个人所得税的年限，调整为购房之日前连续缴纳满3年及以上；购买五环外商品住房的，缴纳社会保险或个人所得税的年限，调整为购房之日前连续缴纳满2年及以上。

北京市昌平区沙河板块某新盘的销售人员告诉记者，楼盘位于五环外，属于当前限购政策最宽松的区域。新政出台后，确实有刚刚达到限购要求的客户前来咨询。

记者注意到，北京五环外的部分新盘在“十一”假期期间到访量及成交量有一定上升。以位于北京大兴区南五环外的一处新盘为例，该楼盘“十一”假期前3天到访量达到430组，认购49套。

严跃进表示，北京等一线城市优化限购政策及住房贷款政策，进一步降低购房门槛，立足市场需求新情况，持续优化相关政策，更好支持合理住房消费需求的释放。政策将发挥非常好的示范效应，也意味着各类新的鼓励性政策将继续出台。据此，四季度楼市交易或将迎来一波好行情。

“四季度房地产市场活跃度有望提升，核心城市市场加快筑底企稳，也有望进一步带动全国房地产市场加快筑底。”中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，近期多项政策加快落地，市场活跃度提升，核心城市房价有望趋稳。

(责编：罗知之、陈键)

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