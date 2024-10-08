原标题：国庆假期旅游市场热潮涌动 跨境游、深度游成亮点

本报记者 谢 岚 见习记者 梁傲男

今年国庆假期，游客出游意愿被进一步激发，旅游市场表现火热。综合携程、同程旅行、马蜂窝及美团的数据来看，国庆假期期间，酒店和民宿日均订单同比增长显著，展现出中国旅游消费的韧性。

具体来看，超长假期使得出入境游受到关注，国庆期间，携程平台上入境游和出境游日均订单量均超越2019年同期，创历史新高。同程旅行平台国际机票、酒店预订热度均呈现大幅上涨趋势，有20多个西部城市出境机票预订同比涨幅超过100%。

旅游酒店行业高级经济师赵焕焱对《证券日报》记者表示，免签政策的推广、签证办理流程的简化、国际航班运力的恢复等，极大地降低了游客出入境的门槛。在出入境便利化措施带动下，中国旅游业与世界连接得更加紧密。

马蜂窝大数据显示，出境游目的地方面，除日本、新加坡、泰国、马来西亚等热门出境游国家外，自去年免签后热度一路上涨的格鲁吉亚首次冲进热门出境游国家前五。当前，中国至新加坡、马来西亚等地国际航班量已全面恢复，超过2019年同期。

供给的增加也促使短线出境航线价格的回落。携程数据显示，国庆假期期间，中国至泰国、新加坡、马来西亚等短途出境航线的机票价格已经与2019年持平。同时，出境游市场中家庭出游的比例也有所增长，从34%提升到了37%。

此外，四线和五线城市居民也成为了出境游新的增长点。国庆假期期间，四线和五线城市居民的日均出境游订单量分别同比增长1倍和3倍。

随着旅游市场回归常态，微度假、疗愈游、“奔县游”等具备深度体验感的旅行方式受到欢迎。在旅游方式的选择上，游客的偏好已超越了传统的跟团游和走马观花式的观光游，更加青睐自驾、徒步、露营等方式，深度游成为一大亮点。

国庆假期，初秋自然景区成为游客的首选。美团数据显示，国庆节期间客流主要集中在自然景观类景区。马蜂窝大数据显示，川渝地区凭借其自然风光、文化底蕴与特色美食的完美结合，吸引了众多游客。成都周边的四姑娘山、稻城亚丁等自然景区，在秋景的映衬下热度持续攀升，九寨沟热度环比涨幅高达300%。

与此同时，携程数据显示，大批年轻人爱上“奔县游”，带动县域旅游日均订单同比增长40%，增速最高的县域目的地为临汾隰县、运城芮城、银川贺兰、延安宜川，同比增速均超过4倍。美团数据显示，从民宿订单量来看，桂林阳朔、惠州惠东、汕头南澳等县域民宿热度位居全国前列。

华侨大学旅游学院教授殷杰对《证券日报》记者表示，当前，游客更加注重旅游过程中的深度体验和细腻感受。三四线及县域城市应抓住机遇，通过挖掘地方特色、完善基础设施、推动产品创新、加强营销宣传和提升服务质量等措施，将游客增量变为常量，实现旅游业的持续发展。

(责编：罗知之、陈键)

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