原标题：邮轮游热度攀升 满足消费者多元化出游需求

本报记者 丁 蓉 见习记者 张美娜

据央视10月7日报道，首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”自今年元旦首航以来，已完成64个航次的服务，载客人数突破25万。“爱达·魔都号”与“爱达·地中海号”邮轮将于明年开启双船六母港全年运营季，为国内外宾客带来近170条国际邮轮航线，以满足消费者多元化的出行需求。

据记者观察，今年国庆假期，邮轮游热度持续攀升，在传统的飞机、高铁等出行方式之外，邮轮正逐渐受到游客的青睐，成为旅游出行新方式。

国庆假期第一天，“爱达·魔都号”满载5000余名国内外宾客从上海出发，开启为期7天6晚的国庆主题航次。

除了国产邮轮，多个国际邮轮品牌也纷纷“摩拳擦掌”，在国庆黄金周期间集中设置航线，覆盖了整个黄金周假期。例如，“爱达·地中海号”和“梦想号”邮轮在10月1日同时停靠天津国际邮轮母港，这是自国际邮轮复航以来首次双母港邮轮同靠，来自全国各地的3800余名游客从天津出发开启近一周的日韩旅程。全球第三大邮轮品牌MSC地中海邮轮旗下“MSC荣耀号”设置了从上海前往日本的5天4晚深度游，凭借“狂想曲餐厅”的知名度和诸多船上娱乐活动，票价很快销售一空。

中国矿业大学（北京）管理学院硕士生企业导师支培元向《证券日报》记者表示，国民生活水平提升，消费者对高品质、体验式旅游需求增强，邮轮旅行因其一站式娱乐设施、精致餐饮与舒适住宿，满足了现代都市人追求放松与奢华的愿望。政府对文化旅游业的鼓励政策，加之本土邮轮制造业的突破，降低了运营成本，提升了服务品质，促进了邮轮经济的快速发展。

中银证券分析师王靖添向《证券日报》记者表示，国内邮轮经济有望加速复苏，预计未来邮轮运输市场规模有望超过200亿元。

业内人士普遍认为，邮轮经济保持复苏势头，尤其是首艘国产大型邮轮的火爆“出圈”，为中国邮轮产业发展提供了宝贵的经验，将持续利好产业链上下游。

中国船舶集团方面介绍，第二艘中国国产大型邮轮已进入总装搭载的加速期，计划于2026年底完成交付并在广州南沙开启国际航线。

同程研究院首席研究员程超功表示，随着更多国产邮轮运力的投放，中国邮轮旅游市场在全球竞争中也将掌握更多主动权。首先，邮轮旅游与其他旅游方式、文化消费等深度融合，释放出了更大的消费潜能。其次，中国邮轮产业在邮轮设计建造、运营到国际邮轮服务等领域均取得了长足的进步，随着国内各项邮轮产业扶持政策的落地，邮轮旅游产业正在从局部发展向“多点开花”升级，除上海、天津、广州外，厦门、青岛等重点港口城市的邮轮旅游也进入发展快车道。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅对《证券日报》记者表示，邮轮经济的发展将利好多个产业，包括邮轮制造、邮轮运营、旅游服务、酒店餐饮、零售购物以及港口服务等。邮轮经济的发展将带动这些产业的协同发展，形成邮轮经济的产业链和生态圈。

(责编：罗知之、陈键)

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