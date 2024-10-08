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自动驾驶技术如何引领出行方式

张佳欣
2024年10月08日08:56 | 来源：科技日报
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原标题：自动驾驶技术如何引领出行方式

有些人享受驾驶带来的乐趣，但对有些人来说，驾驶是件劳心费神的事情。随着自动驾驶技术的进步，不仅可以最大限度地减少驾驶员的压力，还可以通过减少人为错误让出行更加安全。那么，自动驾驶技术都有哪些进展呢？未来自动驾驶技术将给出行带来哪些变化呢？

自动紧急制动

当今许多汽车都配备了高级驾驶辅助系统（ADAS），可以部分实现自动化驾驶。车道保持辅助是一种常见的ADAS功能，当其检测到车辆偏离车道时，它会轻轻地将车辆引导回车道内。自动紧急制动（AEB）系统则能在检测到即将与前方车辆发生追尾时自动踩下刹车。

几十年来，汽车制造商不断将各种ADAS集成到车辆中。如今，美国约90%的新车都至少配备了AEB系统。美国国家公路交通安全管理局今年4月宣布，从2029年9月起，这一比例将增加到100%，所有新乘用车和轻型卡车都将标配AEB系统。

不过，美国公路安全保险协会（IIHS）两项新研究表明，使用ADAS系统时，驾驶员会降低注意力及警觉性，所以还需要更多的保障措施让驾驶员保持专注驾驶。

自适应巡航

自适应巡航控制（ACC），也被称为动态巡航控制或智能巡航控制，是另一种越来越普遍的自动化驾驶功能。

20多年前，ACC被引入豪华车型中，其目的是防止启用巡航控制的车辆与前车发生追尾。早期的ACC系统如果遇到两车距离迅速缩短（比如前车突然刹车）时，不总是能防止碰撞。

而现在的ACC系统则更为先进，不仅能够自主减速、踩刹车，还能在减速后重新加速至设定的巡航控制速度，有些甚至能在摄像头检测到车辆即将入弯时自动减速。

ACC系统或许能够减少控制车速上的一些麻烦，但对安全性的影响却存在争议。IIHS的一项研究表明，这一功能可能会鼓励驾驶员设置更高的巡航控制速度。

智能辅助泊车

把车开进狭小的停车位不是一件容易的事。为了让车主们不再焦虑，丰田2003年开始在日本销售配备智能泊车辅助系统的普锐斯混合动力车。该系统借助摄像头和车载计算机将车辆驶入停车位。

如今，许多款新车都将自动泊车作为附加功能提供，甚至有些车型将其作为标准配置。

自动代客泊车（AVP）是智能停车技术的下一个进化阶段。驾驶员到达目的地并下车后，这一系统会自动将车辆驶入空车位。准备离开时，人们只需通过应用程序或车钥匙即可召唤车辆，它会自动驶出车位开到驾驶员身边。

多家汽车制造商正在研发AVP技术。2019年，梅赛德斯-奔驰与博世合作，在德国斯图加特机场测试了完整的AVP功能。该功能利用安装在机场停车库中的传感器，引导车辆驶入预定的停车位。博世2022年表示，希望在未来几年内为数百个停车库配备支持自动泊车所需的传感器。

L3级自动驾驶

2014年，美国汽车工程师协会发布了自动驾驶系统的六级分类系统，作为衡量自动驾驶技术进步的行业标准。配备0级系统的车辆不具备任何自动驾驶能力，而配备5级系统的车辆则能在所有条件下实现完全自动驾驶。

车辆处于1级到2级之间，意味着驾驶的某些方面实现了自动化，但驾驶员必须随时准备接管车辆。特斯拉的“完全自动驾驶（需监督）”功能属于2级系统。它可以在高速公路上自动驾驶车辆，进行平行泊车，甚至在城市街道上引导车辆行驶，但驾驶员需要保持对路况的关注。

到了3级，启用自动驾驶系统时，驾驶员不用再全神贯注于驾驶上，甚至可以做其他事。

2023年，美国内华达州批准了梅赛德斯-奔驰的DRIVE PILOT系统，这是美国首次允许使用3级系统。

此后，美国加利福尼亚州也批准该系统在公共高速公路上使用。该公司目前正在努力使DRIVE PILOT系统在更多地方和更高速度下获得批准。

除此之外，宝马的Personal Pilot L3与DRIVE PILOT非常相似。该系统可以在黑暗环境中启用，目前已在德国获得批准；2024年6月，福特汽车首席执行官吉姆·法利表示，该公司即将在未来几年内向消费者推出L3级自动驾驶技术；梅赛德斯-奔驰则表示，预计2030年可实现L4级自动驾驶。

(责编：罗知之、陈键)
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