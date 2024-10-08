原标题：AI工具30小时完成一名侦探81年工作量

科技日报讯 （记者刘霞）据美国趣味工程网站近日报道，澳大利亚Akkodis公司科学家开发出一款新型人工智能（AI）工具——Soze。一项评估结果显示，该工具在30小时内完成了一名侦探需要81年才能完成的工作量。目前，该工具正在英国埃文河和萨默塞特郡警察局接受实战测试。

研究团队表示，Soze能利用强大的机器学习和AI功能，将各种现有的分析工具整合在一起，并应用智能指标对来自多个来源的数据进行快速、深入和全面的分析。这使其能够比人类或其他工具更快速、更具创新性、更准确地发现潜在证据或有效信息。这些分析工具和方法包括链路和频率分析、通信分析、网络分析、对象发现、矢量化、地理空间分析、文本分析和面部识别等。

一项评估显示，Soze能够在30小时内审查27起复杂案件的证据材料。据估计，人类需要81年时间才能完成相同的工作。这意味着，Soze的效率为人类的23600倍。

Soze的能力已在多种犯罪类型案件中得到证明，并得到微软Azure云平台的支持。

(责编：罗知之、陈键)

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