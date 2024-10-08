人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

智能系统高效识别铁路货车故障

2024年10月08日08:57 | 来源：科技日报
小字号

原标题：智能系统高效识别铁路货车故障

科技日报讯 （刘侠 记者滕继濮 通讯员左荣敏）记者近日从中国铁路成都局集团有限公司成都北车辆段（以下简称“成都北车辆段”）获悉，该段已引入TFDS（货车故障轨旁图像检测系统）故障智能识别系统，用于铁路货车检测。系统上线运营后，人工作业量缩减近90%，故障识别率提升近40%，检测上万个零部件的时间只需3—5分钟。

以往，TFDS的动态检查工作完全依赖人工执行。每当铁路货车经过TFDS探测站时，电子摄像设备会迅速捕捉并上传车底配件及车体侧部的动态图像至TFDS服务器。随后由专业的TFDS动态检车员对每一张图像进行分析，发现潜在的车辆故障。据悉，成都北车辆段的TFDS动态检车员每日需审阅的车辆图片数量高达150余万张。

为了有效减轻作业人员的工作负担，进一步提升列车技术检查的效率与质量，成都北车辆段决定引入TFDS故障智能识别系统。对此，成都北车辆段数字运维车间技术员贾明勇说：“与以往‘大海捞针’式的检查方式不同，现在我们只需对经过AI算法精确识别后推送的故障进行复核即可。”该系统的使用，使得每位检车员每列车图片的分析量从原先的600余幅锐减至100幅，工作量减少了近90%。同时，每列车的平均技术检查时间也从15分钟缩短至8分钟。

据介绍，该系统采用了目前业界最大的视野预训练模型“盘古大模型”，可自动学习货运系统内各类货车故障图片样本，对货车故障实现自动识别、自动总结部件特征、自动寻找故障规律。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
转型升级再加速 中国制造彰显高质量发展底气
　　制造业是立国之本、强国之基。近年来，中国制造转型升级步履铿锵，转型升级不断加速，产业结构逐渐优化，为经济高质量发展注入强劲动力。…
假日中国活力十足 红色游、生态游“圈粉”更“圈心”
　　迎着清晨第一缕阳光，在雄壮的国歌声中，看五星红旗冉冉升起……10月1日清晨，12.3万人齐聚天安门广场“与祖国一起过生日”，共同见证新中国75周年华诞这天五星红旗升起的历史瞬间。 国庆天安门广场人潮涌动。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部