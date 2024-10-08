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激活假日经济活力 以旧换新“跑”出新成效

欧阳易佳
2024年10月08日09:37 | 来源：人民网
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“以旧换新福利大放送”“以旧换新、政企双补”……国庆假期，银川新百电器老大楼店，“以旧换新”补贴销售专场活动现场人头攒动，家电市场也掀起了换新热潮。“十一”黄金周期间，全国各地持续推出消费品“以旧换新”活动，通过政府补贴支持、企业让利促销等多种方式，激发居民假日消费热情。

此前，在相关新闻发布会上，财政部有关负责人介绍，已下达600亿元超长期特别国债资金，保障中秋、国庆期间消费品以旧换新补贴资金需求。“十一”正逢消费旺季，大规模设备更新和以旧换新（下称“两新”）政策持续释放红利，拉动内需增长“跑”出新成效。

商务部最新数据显示，国庆假期前三天，全国有104.55万名消费者购买“以旧换新”8大类家电产品154.61万台，销售额达到73.57亿元。从消费品类来看，排名前三的家电品类为空调、电冰箱、电脑。

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长、研究员王青表示，推动消费品以旧换新顺应了居民消费结构升级趋势，有助于撬动居民消费、扩大有效需求，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。要充分发挥消费品以旧换新牵引带动作用，推动居民消费提质扩容，进一步释放内需潜力，加快培育完整内需体系。

以旧换新，焕新的是生活方式和生活态度，让消费者以更低的成本享受更便捷和人性化的家电设计，让美好生活“新”潮澎湃。

广州发布家装厨卫以旧换新细则，消费者购买洗碗机、智能门锁、智能马桶等17类智能家居产品，将最高补贴2万元；四川推进家电以旧换新，结合自身产业特点和群众消费升级需求，额外增加投影仪、饮水机、净饮机、净水器、洗碗机、蒸烤箱、消毒柜、空气净化器等8类家电产品；浙江以旧换新政府补贴在网络购物平台上线，智能家居产品首次纳入补贴，每类至高补贴2000元。

以旧换新，升级的是消费观念，给消费者提供实惠的同时，也让绿色消费观念深入人心。

相关电商平台联合超1.7万个家电家居商家和50余家循环拆旧企业，共同发起“以旧换新绿色行动”；浙江以旧换新再加码，消费者报废乘用车并购买符合条件的新能源车可补2万元；江苏“以旧换新”带旺车展人气，新能源车占比95%以上。

以旧换新“换”出发展新路。中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力认为，随着以旧换新政策深入实施，回收、再利用等环节将得到更多关注和发展，既有助于资源有效利用，还能减少环境污染，实现经济可持续发展。以旧换新政策不仅是促进消费的“强心针”，更有效激发市场活力，加快淘汰高耗能、高污染的老旧产品，促进绿色、环保、智能产品的普及和应用。

(责编：王连香、高雷)
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