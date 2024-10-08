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国家发改委：对保持经济社会持续平稳健康发展充满信心

2024年10月08日10:06 | 来源：人民网
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人民网北京10月8日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。国家发展改革委主任郑栅洁在会上表示：“我们对实现全年经济社会发展目标任务充满信心，对保持经济社会持续平稳健康发展充满信心。”

郑栅洁强调，准确把握中国经济实际，要做到全面客观冷静，看宏观全局、看发展态势，既要看当下，也要看未来。

从宏观全局看，面对更加错综复杂的国内外环境，我国经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力加快形成，民生保障不断加力，防范化解重点领域风险取得新的积极进展，高质量发展深入推进，社会大局保持稳定。

郑栅洁表示，可以用“稳”和“进”两个关键词来简要概括。“稳”主要体现在经济大盘上。生产供给方面，农业生产稳定，全年粮食有望再获丰收；工业增长较快，前8个月规模以上工业增加值同比增长5.8%，其中带动性强的新能源汽车、集成电路产量分别增长31.3%、26.6%；服务业增势平稳，服务业生产指数增长4.9%，其中信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业生产指数分别增长11.9%和7.7%。市场需求方面，投资消费持续增长，事关长远、支撑可持续发展、有利可持续发展的制造业投资增长9.1%，比整体投资高5.7个百分点，“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）工作成效明显，近期汽车、家电产品销量回升较快，预计9月份主要厂商乘用车零售量比上月增长10%。前8个月，以人民币计价的出口增长6.9%。就业物价方面，就业形势稳定，前8个月城镇新增就业944万人，同比多增20万人；居民消费价格（CPI）同比上涨0.2%，其中8月份上涨0.6%。“进”主要体现在结构优化上。新动能加快成长壮大，前8个月高技术制造业、装备制造业增加值分别增长8.9%和7.6%，三大需求结构更趋优化，一些重点领域也在不断优化、不断突破，新型城镇化、区域协调发展深入推进，经济大省有效发挥挑大梁作用。

“在看到经济发展的成效、成绩、亮点的同时，我们也正视存在的困难和问题。一方面，外部环境更趋复杂严峻，据国际货币基金组织（IMF）最新预测，今年全球经济增长3.2%，低于去年。主要经济体增长动能弱、债务负担重，近期普遍实施降息，国际市场波动明显，全球贸易保护加剧，不确定不稳定因素增多，这些都会通过贸易、投资、金融等渠道对我国产生不利影响。国内经济下行压力有所加大，三季度以来工业、投资消费等主要经济指标出现波动，有些行业‘内卷式’竞争，有些企业还不适应优化升级或转型发展变化，有的增产不增收不增利，有的生产经营比较困难，一些领域风险隐患仍然较大。”郑栅洁说。

郑栅洁介绍，综合分析，从发展态势看，我国经济发展的基本面没有改变，市场潜力大、经济韧性强等有利条件没有改变，随着各项存量政策效应继续释放特别是增量政策出台实施，近期市场预期明显改善，制造业采购经理指数（PMI）回升较快，股票市场回暖上涨，“十一”假期市场消费旺盛。

(责编：罗知之、高雷)
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