人民网北京10月8日电 （记者杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。国家发展改革委主任郑栅洁在会上表示，将围绕加力提效实施宏观政策、进一步扩大内需、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场等五个方面，加力推出一揽子增量政策，推动经济持续回升向好。

第一，加力提效实施宏观政策。

一是加大宏观政策逆周期调节力度。加强财政税收、货币金融、投资消费、收入分配等宏观政策的统筹协调和系统集成，强化政策工具协同创新，把握好政策实施的时度效，放大政策组合效应。要保证必要的财政支出，加快支出进度，加大对经济发展的积极促进作用；要加力支持地方开展债务置换，化解债务风险。降低存款准备金率，实施有力度的降息，支持国有大型商业银行补充核心一级资本，为经营主体投融资、宏观政策实施等创造更好的金融环境，近期已经出台实施降准降息等政策，其他金融政策也在积极推进。

二是加快推动重大改革举措落地。党的二十届三中全会明确了300多项重点改革举措，目前各项任务正在逐项有序推进落实。接下来将加快推出一批条件成熟、可感可及、有利于实现经济持续健康发展的改革举措，比如制定全国统一大市场建设指引、发布新版市场准入负面清单、建立未来产业投入增长机制、健全促进实体经济和数字经济深度融合制度、出台健全社会信用体系的意见等。同时，加大引资稳资力度，进一步扩大自主开放，修订扩大鼓励外商投资产业目录，推出新一批重大外资项目，实施更加开放的过境免签政策。

三是增强宏观政策取向一致性。用好一致性评估工作机制，提升各领域政策目标、工具、力度、时机、节奏的一致性和匹配度。政策出台前，要经过一致性评估进行充分论证；政策执行或调整时，要与宏观政策取向持续保持一致；政策落实后，要对政策效果及时检视评估，整个过程中与宏观政策取向不一致的要及时调整或暂停执行。

第二，进一步扩大内需。

在消费方面，重点是把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，实施提振消费行动。具体有三点。一是加大对特定群体的支持力度。国庆前已向特困人员、孤儿等困难群众发放一次性生活补助。要提高学生资助补助标准并扩大政策覆盖面，提高本专科生、研究生国家助学贷款额度，推动降低贷款利率等。二是结合“两新”推动大宗商品消费持续扩大。大规模设备更新和消费品以旧换新工作，不仅有利于释放需求潜力，更有利于促进节能降碳、推动全面绿色转型。目前消费品以旧换新的配套实施细则全面出台、资金全面下达、政策全面启动，乘用车零售量大幅回升，家电销售额由降转升。要加大相关政策推进实施力度，推动商品消费持续增加。三是扩大养老、托育等服务消费。这也是社会现在普遍关心的两个“一老一小”的问题。支持和规范社会力量发展养老、托育产业，抓紧完善生育支持政策体系，提高基本生育和儿童医疗公共服务水平。要培育数字消费、绿色消费等新型消费业态，增强供给侧对中高端需求的适配性。

在投资方面，重点是扩大有效投资，加快形成实物工作量。具体有三点。一是用足用好今年各类资金。目前7000亿元中央预算内投资已经全部下达，用于“两重”建设（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）和“两新”工作的1万亿元超长期特别国债已经全部下达到项目和地方，目前正在加快推进项目建设和资金拨付。加快地方政府专项债券发行使用进度，支持项目开工建设。二是提前谋划并下达明年部分“两重”建设项目清单和中央预算内投资计划。经过梳理，续建基础设施、农业转移人口市民化、高标准农田建设、地下管网建设、城市更新等领域增量资金需求较大。明年要继续发行超长期特别国债并优化投向，加力支持“两重”建设。将在年内提前下达明年1000亿元中央预算内投资计划和1000亿元“两重”建设项目清单，支持地方加快开展前期工作、先行开工实施。同时与此相关的一项重要工作就是加快推动以人为本的新型城镇化建设。三是优化实施投资重大政策。抓紧研究适当扩大专项债券用作资本金的领域、规模、比例，尽快出台合理扩大地方政府专项债券支持范围的具体改革举措。进一步激发民间投资积极性，实施好政府和社会资本合作新机制，支持社会资本参与新型基础设施等领域建设。

第三，加大助企帮扶力度。

一是规范涉企执法、监管行为。进一步规范行政执法单位涉企行政执法行为，更多采取包容审慎监管和柔性执法方式，不能违规异地执法和趋利执法，不能乱罚款、乱检查、乱查封。及时对罚没收入增长异常的地方进行提醒，必要时进行督查。加快民营经济促进法立法进程，为非公有制经济发展营造良好环境。

二是提前明确阶段性政策后续安排。根据梳理，今年底还将有部分税费支持、失业保险援企稳岗、技能提升补贴等政策要到期。相关部门将在研究评估基础上，加快明确政策是否延续实施，如延续实施，尽快明确延续实施的期限。有利于企业生产经营和健康发展的政策不会停、不会少。

三是加强要素配置保障。将无还本续贷政策由小微企业阶段性扩大到中型企业，这项政策已经出台，更多企业将享受到实惠。近期，发展改革委与金融监管总局牵头建立支持小微企业融资的协调机制，指导金融机构按照市场化原则提供融资支持，努力做到“应贷尽贷”。同时，研究将一批符合条件的重大项目纳入“十四五”能耗单列范围，鼓励地方通过购买绿电绿证增加可再生能源消费。

第四，促进房地产市场止跌回稳。

采取系统性综合措施，对商品房建设严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，运用专项债券等支持盘活存量闲置土地，调整住房限购政策，释放刚性和改善性住房需求，加快消化存量商品房，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，加快构建房地产发展新模式。降低存量房贷利率等政策已经出台，有些城市全面取消限购，有些城市进一步缩小限购区域、放宽限购条件，其他政策也在积极谋划、积极推进。

第五，努力提振资本市场。

有关部门将采取有力有效的综合措施，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点，支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。目前各项政策正在加快推出。

“下一步，我们将密切跟踪形势变化，实时评估政策实施效果，及时研究新的增量政策，做好政策预研储备，统筹今明两年政策衔接、工作衔接，扎实推动经济稳定向上结构向优、发展态势持续向好。”郑栅洁说。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经