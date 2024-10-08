人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家发改委：统筹扩大有效投资增量政策和存量政策

2024年10月08日11:28 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月8日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。国家发展改革委副主任刘苏社在会上表示，下一步，国家发展改革委将会同有关部门，统筹扩大有效投资的增量政策和存量政策，促进投资平稳有序增长。

刘苏社介绍，从五个方面就落实落地工作予以补充：

一是抓紧提前下达2025年部分“两重”建设项目的清单和中央预算内投资计划。支持“两重”建设是党中央着眼于强国建设、民族复兴伟业作出的一项重大决策部署。2025年还将继续发行超长期特别国债并且优化投向，“两重”建设仍将保持有力度的安排。目前，发改委正会同有关部门和地方自上而下抓紧谋划储备一批“两重”建设的重大项目，并同步加快推进政策、规划、体制机制创新等“软建设”，通过持续完善投入机制、提高投入效率，统筹“硬投资”与“软建设”，共同实现“两重”目标。中央预算内投资继续支持基础性、公益性、长远性的项目，加快补齐我国现代化建设的短板弱项。考虑到提前下达项目清单和投资计划，有助于加快开展项目前期工作、先行开工实施，拟在本月底按程序提前下达1000亿元“两重”建设项目清单和1000亿元中央预算内投资计划。所涉及的项目已经经过发改委会同有关部门认真筛选，符合投向、前期工作成熟、具备下达条件，可以尽快在年内形成实物工作量。

二是加大“十四五”规划102项重大工程的推进力度。102项重大工程涉及到的5100个具体项目，92%的项目到目前已经开工建设或者已经建成。下一步，将进一步加大统筹协调力度，压实各方责任，强化资金支持和要素资源保障，推动尚未开工的409个项目尽快开工建设，确保到明年底“十四五”规划102项重大工程顺利收官。

三是用足用好地方政府专项债。一方面，督促有关地方到10月底完成今年剩余约2900亿的地方政府专项债额度的发行工作，同时加快已发行地方政府专项债券项目的实施和资金使用进度，推动形成更多的实物工作量。另一方面，针对目前地方政府专项债券发行、使用、管理方面存在的一些突出问题，目前发改委、财政部正在按照部署抓紧研究合理扩大地方政府专项债支持范围，适当扩大用作资本金的领域、规模和比例，研究开展项目审核自主权试点，实施续建项目“绿色通道”等，尽快出台优化完善地方政府专项债管理的新举措。

四是强化政府投资项目的全过程管理。主要通过在线监测、实地督导、现场核查等方式加强项目的调度，督促指导地方、部门组织实施好各类政府投资项目，加快推进项目建设。同时，大力度深化投资审批制度改革，抓紧研究制定出台进一步完善政府投资决策机制、提高政府投资效益的政策措施。

五是支持和鼓励民间投资健康发展。加快完善民营企业参与国家重大项目建设的长效机制，重点是持续做好优质项目的推介，推动更多民间资本参与铁路、能源、水利等重大基础设施项目建设，加快筛选形成新一批全国重点民间投资项目清单。同时，规范实施政府和社会资本合作的新机制，支持更多符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs，深化投贷联动试点合作。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：统筹扩大有效投资增量政策和存量政策
　　人民网北京10月8日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。国家发展改革委副主任刘苏社在会上表示，下一步，国家发展改革委将会同有关部门，统筹扩大有效投资的增量政策和存量政策，促进投资平稳有序增长。…
加力推出一揽子增量政策 推动经济持续回升向好
　　人民网北京10月8日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。国家发展改革委主任郑栅洁在会上表示，针对当前经济运行中的新情况新问题，党中央、国务院科学决策、果断出手，在有效落实存量政策的同时，围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场等五个方面，加力推出一揽子增量政策，推动经济持续回升向好。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部