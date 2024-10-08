人民网北京10月8日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。国家发展改革委副主任刘苏社在会上表示，下一步，国家发展改革委将会同有关部门，统筹扩大有效投资的增量政策和存量政策，促进投资平稳有序增长。

刘苏社介绍，从五个方面就落实落地工作予以补充：

一是抓紧提前下达2025年部分“两重”建设项目的清单和中央预算内投资计划。支持“两重”建设是党中央着眼于强国建设、民族复兴伟业作出的一项重大决策部署。2025年还将继续发行超长期特别国债并且优化投向，“两重”建设仍将保持有力度的安排。目前，发改委正会同有关部门和地方自上而下抓紧谋划储备一批“两重”建设的重大项目，并同步加快推进政策、规划、体制机制创新等“软建设”，通过持续完善投入机制、提高投入效率，统筹“硬投资”与“软建设”，共同实现“两重”目标。中央预算内投资继续支持基础性、公益性、长远性的项目，加快补齐我国现代化建设的短板弱项。考虑到提前下达项目清单和投资计划，有助于加快开展项目前期工作、先行开工实施，拟在本月底按程序提前下达1000亿元“两重”建设项目清单和1000亿元中央预算内投资计划。所涉及的项目已经经过发改委会同有关部门认真筛选，符合投向、前期工作成熟、具备下达条件，可以尽快在年内形成实物工作量。

二是加大“十四五”规划102项重大工程的推进力度。102项重大工程涉及到的5100个具体项目，92%的项目到目前已经开工建设或者已经建成。下一步，将进一步加大统筹协调力度，压实各方责任，强化资金支持和要素资源保障，推动尚未开工的409个项目尽快开工建设，确保到明年底“十四五”规划102项重大工程顺利收官。

三是用足用好地方政府专项债。一方面，督促有关地方到10月底完成今年剩余约2900亿的地方政府专项债额度的发行工作，同时加快已发行地方政府专项债券项目的实施和资金使用进度，推动形成更多的实物工作量。另一方面，针对目前地方政府专项债券发行、使用、管理方面存在的一些突出问题，目前发改委、财政部正在按照部署抓紧研究合理扩大地方政府专项债支持范围，适当扩大用作资本金的领域、规模和比例，研究开展项目审核自主权试点，实施续建项目“绿色通道”等，尽快出台优化完善地方政府专项债管理的新举措。

四是强化政府投资项目的全过程管理。主要通过在线监测、实地督导、现场核查等方式加强项目的调度，督促指导地方、部门组织实施好各类政府投资项目，加快推进项目建设。同时，大力度深化投资审批制度改革，抓紧研究制定出台进一步完善政府投资决策机制、提高政府投资效益的政策措施。

五是支持和鼓励民间投资健康发展。加快完善民营企业参与国家重大项目建设的长效机制，重点是持续做好优质项目的推介，推动更多民间资本参与铁路、能源、水利等重大基础设施项目建设，加快筛选形成新一批全国重点民间投资项目清单。同时，规范实施政府和社会资本合作的新机制，支持更多符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs，深化投贷联动试点合作。

(责编：罗知之、高雷)

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