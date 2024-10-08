哗哗哗……走进广东省中山市珍家山污水处理厂，螺旋泵、叶轮转盘、生物反应器等大大小小的设备繁忙运转，通过沉淀、曝气、过滤、消毒等工艺处理，一池池“浊流”变“清波”。“十四五”以来，在国家开发银行支持下，包括中山在内的广东各地加快城镇生活污水收集处理基础设施建设，有力支撑经济社会发展全面绿色转型。国开行广东分行搭建政银企多层次合作机制，在深入调研的基础上探索创新市场化融资模式，协助构建以污染物收集效能为导向的管网运维考核付费体系，助力解决项目“小、细、散、杂”及管网融资等难题，已向东莞、惠州、佛山、中山等地项目发放中长期贷款22.1亿元，有力支持深入推进“厂网一体”，将污水处理厂与污水管网统一规划、建设和运营，加快雨污分流管网建设，加强老旧管网排查与修复，提升污水处理系统整体效能。

据介绍，今年以来，国开行深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕助力国务院《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》部署的4项重大行动实施，加强与有关部委合作，聚焦农业转移人口市民化、城市地下管网等“里子”工程、以县城为重要载体的新型城镇化建设、都市圈轨道交通网络建设、城乡建设绿色低碳发展等重点领域和薄弱环节，以更好满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，加大对新型城镇化基础设施建设的中长期融资支持，积极服务产城融合、城乡融合发展。今年1月至8月，国开行发放新型城镇化基础设施中长期贷款2783亿元。

人民城市人民建、人民城市为人民。国开行以支持城市基础设施更新改造为重点支持城市更新，在有关部委指导下，主动对接上海、南京等15个首批城市更新示范城市，积极为供水、排水、燃气、供热、电力、通信等城市基础设施重点项目提供支持，助力打造宜居、韧性、智慧城市。同时，加大对超长期特别国债、地方政府专项债项目配套支持力度，推动加快城市燃气管道等老化更新改造，助力实施城市生命线安全工程。在上海，国开行上海分行支持实施“十四五”期间燃气管道老化更新改造项目，对杨浦、虹口、静安、徐汇、黄浦等12个行政区域合计超过1440公里的市政道路及小区庭院内灰口铸铁燃气管道进行更新改造，助力加快消除安全隐患，维护人民群众生命财产安全。在贵州，国开行贵州分行从省、市、县三个层级支持黔东南、黔北地区燃气管网建设近1000公里，涉及全省20个县市，惠及人民群众近400万人。这些实践将为后续全国范围内推广燃气管网建设及更新改造提供宝贵经验。

县城是农业转移人口就近城镇化的重要载体。国开行积极支持县城地下管网建设和改造提升、停车设施存量资产盘活、人居环境整治等领域重点项目建设，助力提升县城综合承载能力和治理能力。在广西百色平果市，随着哈嘹男足和呗依女足两支本地球队双双进入“中甲”联赛，体育成为当地一张亮丽的名片，吸引各地球迷和游客纷至沓来。国开行广西分行积极支持平果市智慧与绿色交通体系基础设施提升项目，在城区内新建及智慧化改造4290个停车位，建设新能源汽车充电桩1255套，智慧化改造道路内停车位7038个，有力改善交通出行条件，支撑当地发展“体育经济”。

交通基础设施一体化是都市圈形成的前提。国开行积极支持南京至马鞍山、杭州至德清、成都至资阳等市域（郊）铁路建设，助力完善以轨道交通为骨干的都市圈交通网络，打造以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心的1小时通勤圈，服务加快转变超大特大城市发展方式，依托中心城市辐射带动周边市县共同发展。在四川，国开行四川分行组建工作专班，加强对接，及时提供融资服务，支持省内首条跨市域轨道交通线路——轨道交通资阳线于9月29日正式开通运营。该线路起于成都市天府国际机场南侧成都轨道交通18、19号线福田站，止于资阳市资阳北站，全长38.7公里，全程运行仅需不到半小时，将有力推动成都、资阳同城化发展，为成都都市圈建设提供积极助力。

城乡历史文化承载着中华民族的文化基因、民族精神和情感记忆。国开行积极推动将城乡历史文化保护传承工作有机融入城市更新、片区综合开发、县城补短板强弱项等，构建“全城保护、成片打造”“产业导入、活化遗产”“街区统筹、空间织补”等项目模式，成功推动北京、江苏苏州、江西景德镇等地一批示范项目落地实施。在北京，国开行北京分行自2013年起，支持白塔寺历史文化街区保护利用项目起步区和阜内大街片区实施，推动人口疏解和产业升级，保护修复重点建筑历史风貌，并进行街区环境整治等工作。如今，在这里既可以欣赏红墙白塔的独特景观，还可以喝咖啡、尝蛋糕、买文创、逛书店，700余年的历史街区焕发出勃勃生机。今年以来，国开行北京分行进一步支持白塔寺历史风貌保护区城市更新项目，推动剩余片区改造更新，助力全面打造能触摸历史、感受烟火气、品味文化魅力的新时代街区。

环境基础设施是深入打好污染防治攻坚战、全面推进美丽中国建设的基础保障。国开行积极支持各地城镇生活污水处理和循环利用、雨污管网、城镇环卫和生活垃圾分类收运、生活垃圾焚烧发电等基础设施建设。同时，服务新型城镇化和新型工业化协同发展，大力支持工业污水收集处理和循环利用、工业固废处理、建筑垃圾处理等项目。在陕西，国开行陕西分行支持的西安市长安区污泥处理处置中心项目正加快推进，计划于明年一季度投产。该项目主要为长安区及周边区域污水处理厂提供污泥处置服务，污泥处置减量化达90%。污泥经过焚烧处置后的形成的灰渣可作为建筑材料回收利用，其中的重金属等被充分吸附并稳定固化，有害病菌等经过高温焚烧被完全消灭，有效实现污泥无害化、稳定化、减量化和资源化处置。

国开行住宅与城市建设业务部总经理胡广华表示，深入实施以人为本的新型城镇化战略是推动高质量发展的重要引擎。国开行将强化职能定位，聚焦主责主业，继续加强与主管部委和地方政府沟通对接，聚焦潜力地区、现代化都市圈等重点地区，农业转移人口市民化、城市补短板等重点领域，加大对新型城镇化基础设施建设的中长期融资支持，助力稳步提高城镇化质量和水平，更好支撑经济社会高质量发展。

(责编：董童、李源)

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