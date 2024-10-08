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国家发改委：高质量发展和经济平稳运行基础将进一步夯实

2024年10月08日11:34 | 来源：人民网
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人民网北京10月8日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。国家发展改革委副主任赵辰昕在会上表示，我们有条件、有能力，更有信心实现全年经济社会发展预期目标任务。

赵辰昕介绍，今年上半年我国经济增速为5%，就业、物价都保持了基本稳定。前三季度已经过去了，从掌握的情况看，前三季度我国经济仍然能够保持总体平稳、稳中有进的发展态势。随着党中央、国务院各项决策部署落地落实落细，特别是一揽子增量政策效应不断显现，发展的活力和动力将进一步释放，市场信心将进一步增强，高质量发展和经济平稳运行的基础将进一步夯实。

(责编：罗知之、高雷)
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