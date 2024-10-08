人民网北京10月8日电 （记者杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。国家发展改革委副主任郑备表示，9月26日，中央政治局会议指出，要帮助企业渡过难关，进一步规范涉企执法、监管行为，进一步优化市场化、法治化、国际化一流营商环境。国家发改委将坚持问题导向，会同相关部门在优化营商环境方面持续用力，重点做到“三个进一步”。

一是进一步完善涉企法律体系。一方面，将加快民营经济促进法的立法进程，从法律上把对国企民企平等对待的要求落下来。加快修订招标投标法，着力破解地方保护，促进各类所有制企业公平参与市场竞争。推动修订保障中小企业款项支付条例，促进机关、事业单位、大型企业及时支付中小企业账款。另一方面，对涉及不平等对待企业的法律法规政策，加快清理进度，破除妨碍企业公平竞争的制度壁垒。

二是进一步规范涉企执法监管行为。将推动加快完善行政裁量权基准，行政执法更多采取包容审慎监管和柔性执法方式，避免或者减少对经营主体正常生产经营活动的影响。规范异地行政执法行为，建立健全异地行政执法协助制度，防范选择性执法、趋利性执法。强化行政执法监督，对乱收费、乱罚款、乱摊派行为坚决纠正、严肃追责。

三是进一步帮助企业解决实际困难。将充分发挥促进民营经济发展壮大部际联席会议制度作用，建好用好民营经济发展综合服务平台，强化国家、省、市、县多层级常态化交流沟通，认真倾听企业意见建议，推动解决急难愁盼问题。比如，针对企业反映比较集中的融资问题，在部际联席会议框架下，推动扩大无还本续贷政策的覆盖面，阶段性从小微企业扩展到科技型、制造业、农业等领域的中型企业，提高了续贷效率，降低了资金成本。

(责编：杨曦、高雷)

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