人民网北京10月8日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。国家发展改革委副主任李春临在会上表示，扩大就业关键还是要发展，尤其是高质量发展。下一步，国家发改委将大力实施就业优先战略，加强宏观政策协调配合，引导树立正确就业观念，坚持依靠发展促就业。

具体来看，一是扩大有效需求创造新的就业增长点。发挥中央预算内投资的引领带动作用，多措并举激发民间投资活力。加快落实“两重”“两新”等重大举措，对吸纳就业效果好的项目加大支持力度。例如，去年国家发改委以工代赈专项中央预算内投资安排109亿元，带动了农村低收入群体就近就地就业达到29万人，人均创收达到1万元，“两重”“两新”提供了庞大的就业市场。

二是增强新兴产业就业创造效应。因地制宜发展新质生产力，培育壮大新一代信息技术、节能环保、生物技术、新材料、新能源等战略性新兴产业和未来产业，创造更多知识技能型岗位。

三是拓宽生活服务性行业就业空间。创新发展服务消费，加快培育消费新场景，大力发展银发经济，中国现在老龄化程度逐年递增，一定要充分释放出养老、家政、托育、物流等社会服务领域的就业潜力。以家政行业为例，目前我国家政服务业从业人员约3000万人，而实际上市场需求高达5000万人，尤其是高质量、高水平的家政服务人员极度短缺。

四是发挥职业教育、技能培训对就业的促进作用。统筹多渠道资源加大对技能培训基础设施建设投入力度，指导地方建好用好公共实训基地、产教融合实训基地等平台载体，精准对接企业用工需求，为广大劳动者开展订单式、定向式及项目制培训，使其能够以一技之长打通就业增收之路。

(责编：罗知之、高雷)

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