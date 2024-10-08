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国庆假期海南离岛免税购物金额7.85亿元

2024年10月08日13:45 | 来源：新华网
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新华社海口10月8日电（记者吴茂辉）今年国庆假期，海南免税购物热潮持续升温。海口海关8日发布数据，10月1日至7日，海口海关共监管海南离岛免税购物金额7.85亿元、免税购物旅客11.02万人次、人均消费7124元。

为迎接国庆黄金周，不断丰富旅客购物体验，海南各大免税店推出形式多样的促销活动。如中免凤凰机场免税店引进新品牌赶在国庆前正式进驻，广受旅客喜爱。该店还通过折扣优惠、多倍积分、满额赠礼、试用试饮等多种形式的活动为游客提供多元化的购物体验。

为提高免税品通关效率，保障国庆假期离岛免税商品购物高峰，海口海关提前与企业沟通了解免税品销售计划，运用智慧监管手段，实行24小时预约通关，对全岛12家免税店入出库、商品备案等进行快速审核，确保免税品及时通关、热销免税品24小时上架、口岸提货商品当日可提，提升了离岛免税商品物流周转效率。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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