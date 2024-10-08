人民网记者 栗翘楚 焦磊

近日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布数据显示，9月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月上升0.7个百分点；非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.3个百分点；综合PMI产出指数为50.4%，比上月上升0.3个百分点，我国经济景气水平总体有所回升。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，9月份，企业生产加快、各规模企业PMI均有回升、高技术制造业和装备制造业继续领跑，景气度改善。

中国物流信息中心专家文韬表示，9月份，部分行业迎来季节性旺季，“双新”等扩需求政策效果继续显现，制造业市场需求整体趋稳运行。新订单指数在连续5个月下降后迎来回升，生产指数在短暂降至收缩区间后较快回到50%以上的较好水平，显示国内制造业供需两端同步回升，经济基本面有所巩固。

分项指数变化显示，市场供需同步回升，大中小企业均有改善。综合来看，当前经济中的积极因素积聚，经济运行向好。

“9月份，制造业运行的一个亮点是四大行业指数协同上升。”文韬表示，新动能方面，得益于我国新动能行业优势不断累积以及“双新”政策强化行业动力，装备制造业和高技术制造业均呈现加快增长势头。装备制造业PMI为52%，较上月上升0.8个百分点，高技术制造业PMI为53%，较上月上升1.3个百分点，两大行业供需两端都保持快速增长态势。消费品方面，9月部分消费品迎来消费旺季，叠加十一假期消费备货需求，消费品制造业整体稳中有增，消费品制造业PMI为51.1%，较上月上升1.1个百分点，生产端和需求端都加快上升。基础原材料方面，9月份市场对部分基础原材料的需求趋于改善，带动行业整体有所回稳，高耗能行业PMI为46.6%，较上月上升0.2个百分点，其中新订单指数较上月上升0.6个百分点。

据中国物流与采购联合会统计，9月份全球制造业PMI为48.8%，较上月微幅下降0.1个百分点，连续3个月徘徊在49%附近。

随着世界主要国家货币政策趋于宽松和通胀压力的缓解，经济恢复向上动能正在积聚，世界主要机构预测也趋向乐观。近期，经济合作与发展组织发布的最新报告将2024年经济增长预期由3.1%上调至3.2%，并认为全球经济正处于企稳阶段。展望四季度，世界主要国家货币政策仍有继续宽松的空间和理由，财政政策也有望继续发力，全球经济有望向好恢复。更加开放和均衡的全球化合作环境是全球经济加快复苏节奏的重要保障。

从指数变化看，在中国制造业向好恢复的带动下，亚洲制造业PMI继续保持稳定增长，随着中国财政政策和货币政策效果的持续发酵，四季度，中国经济恢复动力将继续增强，有望带动亚洲经济恢复动能继续提升。

“从三季度制造业PMI来看，我国宏观经济存在一定压力，但也有稳定基础，指数连续3个月稳定在49%以上，且在9月份明显上升。当前稳经济存量政策效果持续显现，增量政策效应陆续释放，经济运行积极因素积聚，市场供需同步回升，行业协同联动上升，经营主体预期稳定，活力提升，经济稳定运行基础逐渐巩固。9月底，中央政治局会议部署了稳经济、强调控、助企业、提信心、惠民生等一系列重点工作，为后期经济注入了强劲动能。随着三季度短期季节性扰动因素衰减，传统市场旺盛来临，加之诸多政策协同发力，四季度经济将稳中趋升。”文韬说。

(责编：方经纶、高雷)

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