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全国秋粮收获进度过四成 主产区已进入收获高峰

2024年10月08日13:48 | 来源：人民网
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人民网北京10月8日电 （记者李栋）寒露节气，正值“三秋”生产关键时期。农业农村部农情调度显示，目前全国秋粮主产区收获进入高峰期，进度过四成。

分区域看，西南地区收获近七成，黄淮海和西北地区过半，长江中下游和华南过四成半，东北过两成半。

在河南省新乡市封丘县的高标准农田里，伴随着收割机的轰鸣声，一排排玉米被“吞”入机器，收割、脱粒、除杂一气呵成……田间地头一派丰收景象。

“今年我种植了200多亩玉米，马上就全部收割完毕。”封丘县种粮大户王赞银介绍，秋收期间，当地除了开展农机服务和作业技术指导，还增派了巡回技术指导流动服务队，适时开展技术培训、上门服务、送修下乡和预约维修服务，保障了“三秋”生产期间各类农机具以优良状态投入生产。“10月15日到25日之间即将播种冬小麦，希望明年又是丰收年。”王赞银信心满满。

统计数据显示，截至10月4日，河南粮食作物已收获6592万亩。其中玉米已收获5448万亩、花生已收获1662万亩、水稻已收获714万亩。

秋粮是全年粮食生产的大头，约占全年粮食总产量的四分之三。在今年秋粮作物生长的关键期，河南等地发生严重暴雨洪涝灾害，给农业生产带来不利影响。

8月份，中央财政下达水利救灾资金6.49亿元，支持辽宁、吉林、黑龙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广西、重庆、四川、陕西、甘肃14个省份做好台风、洪涝水利防汛救灾相关工作。各地全面落实农业防灾减灾各项措施，积极做好农田排涝除渍、扶苗追肥，最大程度减少农业损失。

同时，继续落实好各项稳产增产政策和科技措施，加强肥水管理，强化病虫害监测预警和统防统治，尽力多增产，实现以丰补歉，确保全年粮食稳产丰收。

稻谷飘香，大豆摇铃。眼下，在龙江大地一幅丰收画卷同时展开。在黑龙江省东南部的北大荒农业股份八五六分公司第六管理区，种植户刘志忠家的120亩水田内机声隆隆，“今年地块条件好，地表干爽不湿滑、不陷车，趁着天气晴好，早收获，在田间晾晒3天到5天后，水分下来就能拾禾直接储存了，还能根据市场行情，实时做好售粮决策，一举多得。”

黑龙江省农业农村厅相关负责人表示，得益于今年粮食播种面积增加，整体气象条件有利于农业生产，粮食丰收已成定局。

我国秋粮作物主要是水稻、玉米和大豆，分布在东北、黄淮海、长江中下游和西南地区的13个粮食主产省份。今年，我国全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，各地把粮食增产的重心放到大面积提高单产上。据了解，今年各地全面落实农业防灾减灾各项措施，积极做好农田排涝除渍、扶苗追肥，强化病虫害监测预警和统防统治，尽力多增产，实现以丰补歉，确保了全年粮食稳产丰收。

秋粮抢收入库，全国上下一盘棋。在前不久农业农村部召开的全国“三秋”农业生产工作视频会议上，农业农村部相关负责人表示，要全力抓好秋粮收获，密切跟踪天气变化和秋收进展，发挥好农机主力军作用，强化机具组织调度，协调保障运输畅通，持续抓好机收减损。

“同时，要千方百计稳定冬小麦生产，稳定播种面积，抓好政策落实和宣传引导，提高出苗质量，培育冬前壮苗，保障小麦安全越冬。”该负责人说。

(责编：方经纶、高雷)
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