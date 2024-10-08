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“县域游”成文旅消费新宠 高质量发展“活力足”

欧阳易佳
2024年10月08日13:48 | 来源：人民网
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品尝当地特色美食、沉浸式体验当地文化、绿水青山玩出彩……今年国庆假期，不少“宝藏小城”登上热搜，“小而美”的县域旅游释放促进地方发展的“大能量”。

赏田园风光、吃农家饭、住农家院，秋日清晨，甘南藏族自治州迭部县扎尕那景区迎来络绎不绝的游客；上天入地、乘风破浪，好山好水尽收眼底，广东惠州巽寮湾旅游新供给搅动消费“一池活水”……近年来，随着交通基础设施的改善以及酒店等配套设施的改造升级，县域旅游展现出“热力十足”的态势，彰显出县域文旅市场的生机和活力。

携程数据显示，九寨沟、安吉、香格里拉、平潭、都江堰、景洪等热门的县级市和县城在国庆首日都分别实现旅游订单109%、86%、74%、67%、51%、50%的增长。国庆首日，临汾隰县、兰州皋兰等县域旅游订单同比增长超6倍；百色乐业、赤峰林西、临沧凤庆、韶关乳源、保定涞水等县域旅游订单同比增长3倍以上。

沉浸式体验县城“烟火气”，用低廉的价格充分感受当地特色，大部分“奔县”的年轻人在小地方寻找质朴的生活气。近期因《黑神话：悟空》而爆火的山西省临汾市隰县小西天景区，国庆假期游客蜂拥而至。数据显示，小西天景区10月1日接待游客9502人，10月2日突破16000人，10月3日达到17626人。

“国庆期间选择去乡村或自然风光优美的地方，可以暂时摆脱都市的喧嚣，享受田园的宁静。”济南大学文化和旅游学院讲师孙竞表示，随着旅游市场的成熟与游客消费心理的更加理性，为了避免热门旅游城市的“人满为患”，不少游客也更倾向于选择到乡村地区游玩，乡村往往保留着较为传统的生活方式和文化习俗，不少游客希望通过旅游来放松心情，同时了解和体验不同的文化和生活方式。

云南保山龙陵县龙江乡依托当地独特的地形地貌，用绿色的稻苗勾勒出“鱼”在稻田中游的图案，制作成迷宫吸引游客前来打卡体验；黑龙江抓吉赫哲族村，背靠赫哲族文化和当地渔业发展特色旅游，尝特色鱼宴、赏篝火晚会等活动让游客常玩常新；游古城、着汉服、“沉浸式”观剧，河北正定开启沉浸式夜游，通过实景演出、全息投影等技术手段让游客体验“人在画中游”……各地“花式宠客” 发展“县域游+”，让游客们沉浸式体验县域旅游的“诗和远方”。

“反向旅游”“奔县游”成为文旅消费新宠，映射出中国市场的巨大消费潜力。文化和旅游部副部长张政近日表示，前三季度，预计国内旅游人次42.9亿、旅游花费4.32万亿元，同比分别增长16.8%和17.1%，接近2019年峰值水平。

业内人士表示，县域旅游以其独特的自然风光、历史文化与民俗风情持续升温，"宝藏小城"纷纷崭露头角，不仅为游客带来与城市不同的深度体验，还丰富了民众生活，提振了市场信心，带动了相关消费增长，成为推动县域经济转型升级和高质量发展的新动力，展现出了澎湃的生机与活力，为中国县域经济的发展注入了强劲的新动能。

(责编：方经纶、高雷)
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