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“信用+惠民”助力基层治理新引擎

2024年10月08日15:13 | 来源：人民网
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人民网济宁10月8日电（记者王天乐）“今天上午9点，咱们村里开展‘信用+绿化养护’志愿服务活动，需要30名志愿者，活动时长2小时，活动结束后每人加0.5分信用分。”每周，山东省济宁市任城区二十里铺郗庄村的伊祥涛书记都会从村里大喇叭上吆喝这么两嗓子。

伊书记说：“自从被确定为全区信用建设试点村以来，通过探索推行‘信用+’志愿服务模式，发动村民全面参与村庄治理，这些年村里发生了翻天覆地的变化。现在是‘说话有人听、办事有人跟’，大喇叭一吆喝，能来二三十人，村里的环卫保洁、绿化养护等工作，根本不需要再花钱雇人。”2022年，郗庄村以满分的成绩顺利通过了济宁市人居环境验收，实现了由人居环境C类村向A类村的美丽嬗变。

村民用信用积分兑换的生活用品。受访者供图  

村民用信用积分兑换的生活用品。受访者供图

据了解，济宁市任城区坚持党建引领信用赋能，将“信用”嵌入村居治理、行业监管、政务服务各环节，聚焦提升村居治理效能，突出信用融合发展，将民主协商、网格服务、热线办理等重点工作，纳入信用积分、表彰激励范畴，推动各类资源、力量下沉村居、服务村居，共同做好基层公共事务，凝聚强大共治合力，有效破解“干部干，群众看”的工作难题。如今，信用已经成为当地群众看得见、摸得着、感受得到的有形价值。让信用生金，用“信用”为基层治理注入新活力。

(责编：方经纶、高雷)
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