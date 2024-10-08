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20.03亿人次！2024年国庆假期交通出行火热

2024年10月08日16:06 | 来源：新华社
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交通运输部10月8日发布数据显示

2024年国庆假期

全社会跨区域人员流动量20.03亿人次，日均28618.7万人次，比2023年同期日均增长3.9%

具体来看

铁路客运量13125.1万人次，日均1875万人次，比2023年同期日均增长6.3%

水路客运量980.1万人次，日均140万人次，比2023年同期日均增长10.0%

民航客运量1609.6万人次，日均229.9万人次，比2023年同期日均增长11.1%

公路人员流动量184616万人次，日均26373.7万人次，比2023年同期日均增长3.7%

其中高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量158541万人次，日均22648.7万人次，比2023年同期日均增长3.8%

公路营业性客运量26075万人次，日均3725万人次，比2023年同期日均增长2.8%

记者：叶昊鸣

设计：潘一景

新华社国内部出品

(责编：袁勃、赵欣悦)
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