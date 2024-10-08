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畅循环、促消费 国庆假期全国揽投快递包裹近63亿件

2024年10月08日17:00 | 来源：人民网
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人民网北京10月8日电 （记者乔雪峰）记者从国家邮政局获悉，今年国庆假期期间（10月1日至10月7日），全国邮政快递业运行总体平稳，共揽投快递包裹近63亿件。其中，揽收快递包裹31.61亿件，日均揽收量与2023年国庆假期相比增长28.4%；投递快递包裹31.20亿件，日均投递量与2023年国庆假期相比增长26.7%。

“今年国庆假期，全国各地群众出游需求旺盛，各种消费模式、消费场景创新延展，展现出了假日经济的韧性和活力。”国家邮政局相关负责人表示，邮政快递业抓住发展机遇，立足市场和消费需求，积极向文旅产业融合延伸，丰富服务内容，为游客出行提供景区直送、行李代收等定制化服务，有效提升了旅行体验，激发了消费潜能。

在云南，针对旅游热点地区的寄递场景和需求，快递企业合理优化资源配置，延长服务时长，全力保障景区寄递服务的及时便捷。同时，快递企业还对文旅场景的快递小哥开展培训宣导，以进一步规范操作，确保揽收速度和寄递安全。

在山西，历史古建筑和传统非遗文化成为今年国庆假期的新热点，各类文创产品备受追捧。快递企业牵手当地文旅企业，提供仓储、分拣、打包、派送的全流程优质服务，助力文创产品快速精准地送达全国各地。

该负责人表示，随着国庆假期的结束，邮政快递业进入传统业务旺季。全行业将进一步夯实发展基础，巩固良好发展态势，更好发挥行业在畅通循环、促进消费、产业联动、乡村振兴中的作用，为经济社会发展增添动力。

(责编：方经纶、高雷)
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