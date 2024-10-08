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国庆假期全社会跨区域人员流动量超20亿人次

2024年10月08日17:00 | 来源：人民网
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人民网北京10月8日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，国庆假期期间（10月1日至7日），全社会跨区域人员流动量达20.03亿人次，日均28618.7万人次，比2023年同期日均增长3.9%，比2019年同期日均增长23.1%。

铁路方面，国庆假期期间，铁路客运量累计13125.1万人次，日均1875万人次，比2023年同期日均增长6.3%，比2019年同期日均增长27.5%。

公路方面，国庆假期期间，公路人员流动量达184616万人次，日均26373.7万人次，比2023年同期日均增长3.7%，比2019年同期日均增长23.3%。其中，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量累计158541万人次，日均22648.7万人次，比2023年同期日均增长3.8%，比2019年同期日均增长55.8%；公路营业性客运量累计26075万人次，日均3725万人次，比2023年同期日均增长2.8%，比2019年同期日均下降45.7%。

民航方面，国庆假期期间客运量累计1609.6万人次，日均229.9万人次，比2023年同期日均增长11.1%，比2019年同期日均增长22%。

水路方面，国庆假期期间，水路客运量累计980.1万人次，日均140万人次，比2023年同期日均增长10%，比2019年同期日均下降27.5%。

据多家旅游平台数据显示，今年黄金周出行、消费两旺，异地外省游占比超六成，机票和酒店预订量较去年增幅明显，热门城市景区门票量较2019年增长3倍。

不要贵价票、避开“人从众”，越来越多的年轻人选择了用“早去早回、晚去晚回”来“整顿”黄金周。大数据显示，从出行时间和目的地选择上来看，今年国庆出游都更加分散和多元，大家“用脚投票”，对平抑过高的价格和过于拥挤的景区起到一定作用。机票、酒店价格变化曲线更加平滑，峰值较往年有所降低，国庆出游更具性价比，刺激了整体出行和消费的增长。

除了错峰“整顿”黄金周，这届游客也更偏爱去小众景区，拒绝挤挤挤。大数据显示，“人少”“小众”“反向”是国庆期间搜索热度蹿升幅度最高的词汇。酒店预订数据也显示，节日期间预订增幅最高的是小城和县城。Top10增幅最高的目的地是：安徽黟县、河南巩义、内蒙古乌兰布统、浙江台州、云南雨崩、甘肃迭部、浙江丽水、辽宁本溪、贵州黔东南、云南迪庆。这些目的地多半靠近景色优美的赏秋地，也相对比较人少小众。

值得一提的是，县域高星酒店尤其火爆。去哪儿大数据研究院研究员蔡木子分析，国庆处处人从众，去县城反向旅游成为越来越多人的选择，尤其是一二线城市成为主要客源，对条件相对较好的酒店需求量迅速增长。因此县城高星酒店预订增幅明显，且求大于供，价格也有所上浮。

(责编：方经纶、高雷)
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