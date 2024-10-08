人民网北京10月8日电 （记者栗翘楚）近日，我国首部专门针对新能源车的安全检测标准《新能源汽车运行安全性能检验规程》（以下简称《规程》）正式发布，将于2025年3月1日正式实施。

《新能源汽车运行安全性能检验规程》 图片来源：全国标准信息公共服务平台

《规程》中明确规定了多个必检项目，重点关注动力蓄电池、电气系统和驱动电机的安全性。具体来说，动力蓄电池的充放电温度限制为磷酸铁锂电池不超过65℃，三元锂电池不超过60℃。此外，驱动电机的温度不得超过175℃，而电机控制器和DC/DC变换器的温度则不得超过95℃。这些严格的安全检测标准旨在降低新能源汽车在使用过程中的安全隐患，保障消费者的生命财产安全。

公安部最新统计数据显示，截至2024年6月底，我国新能源汽车保有量已达2472万辆，占汽车总量的7.18%。行业专家指出，新规的实施将大幅提升新能源汽车的安全性，减少事故发生的概率。同时，这一政策也将为新能源汽车后市场的监管和服务提供支撑，助力中国新能源汽车的推广和应用。通过严格的安全检测，消费者在购买和使用新能源汽车时将更加安心，进一步推动市场的发展。

按照目前现行的车辆年检政策，汽车使用年限满6年，需上检测线进行各项安全检测。有车主担心，如果新能源汽车电池再使用6年后，没有通过安全检测，把车卖了可能也凑不够自费换电池的钱。

乘联会秘书长崔东表示，根据国家相关规定，车辆在质保期内，电池性能（不是电池容量）出现衰减不得超过20％，否则将由厂家进行免费更换。另外，从2016年起，乘用车生产企业对电池、电机等核心部件应提供不低于8年或12万公里（以先到者为准）的质保期限。

《规程》的出台还将对保险行业产生深远的影响。汽车保险公司将能够基于新标准对新能源汽车进行更准确的风险评估，从而优化保费定价策略。通过详细的检测数据，保险公司能够更精准地识别和量化新能源汽车的风险，提高理赔的准确性和效率。这将有效减少因信息不对称导致的理赔纠纷，让消费者在享受新能源汽车的同时，获得更公平的保险服务。

复旦大学管理学院市场营销学系青年副研究员许梦然表示，《规程》也会进一步促进各大车企对于电池性能研发层面的不断创新，推动长寿命电池的革新迭代以及运营层面的技术创新，提升管理、监测并且干预电池的损耗，以确保电池循环寿命能够维持在一个长时间较为稳定的状态。

除了对于长寿命电池的技术和运营层面的布局，面对消费者对于电池寿命的顾虑和担忧，业内一些车企推出了车电分离的电池租用服务。

“一些车企，例如蔚来在大力推广车电分离的租电方案，结合换电服务，除了降低购车门槛，提供相较于充电差异化的补能方式之外，车电分离以及换电服务都能够让车企在用户每次换电时对换电车辆进行三电自检，以确保整车和电池都处在一个安全和健康的一个状态。”许梦然表示，相较于整车购买的模式，车电分离的处理方式提供给了消费者另一种选择，从某种程度上将电池寿命的监督和管理工作责任转交给了车企代劳，使得消费者不用过度焦虑电池的寿命问题。

业内人士表示，综合来看，《规程》的发布将有利于破解新能源物流车购保、续保难以及二手车评估的难题。据行业机构预测，假设新能源车检测新规2024年年末落地，相关检测站年初开始设备购置，2027年具备新能源车检测能力站点的渗透率将达到90%，这种规模化的优势将极大减少车辆维修成本，降低新能源物流车的赔付率，还能为新能源物流二手车价值的评估提供专业、可信、统一的参考依据，促进新能源物流二手车的可持续发展。

(责编：方经纶、高雷)

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