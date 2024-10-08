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仰望U8启动“国庆城市巡礼”活动

2024年10月08日17:10 | 来源：中国网汽车
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原标题：仰望U8国庆城市巡礼 致敬一个国家和城市的成长记忆

9月28日至10月1日，新能源汽车品牌仰望旗下仰望U8，在全国25座城市同步启动“国庆城市巡礼”活动。

此次国庆城市巡礼，仰望U8化身文化使者，行驶于北京、上海、深圳、长沙、南昌、中山等25座城市，以独特的视角和方式，讲述着每一座城市独特的历史故事，展现着中华民族自强不息、勇于探索的精神风貌。

在北京，仰望U8沿着古今辉映的“百里长街”开启全球直播。从象征北京城市工业历史变迁与新兴文化经济繁荣的北京首钢园出发，一路途经复兴门、长安街、建国门，最终抵达通州区的北京城市副中心，深入探索北京城市的发展脉动。此次仰望U8“百里长安”巡游直播，也获得了中国驻联合国代表团，中国驻墨西哥、意大利、苏丹、旧金山、大阪、马赛、迪拜等25家驻外领事馆的直播转载。

在上海，仰望U8穿梭于外滩的万国建筑群与浦东的现代摩天大楼之间，感受着传统与现代的完美交融，展现着仰望品牌对品质与创新的不懈追求。在长沙的湘江之畔，仰望U8以其卓越的性能和革新的科技致敬湘江儿女敢为路，为长沙现代化进程添砖加瓦。此外，在深圳深南大道、广州黄埔军校、南昌大余县丫山、中山南朗孙中山故居、郑州二七纪念馆、福州五一广场、南宁民族大道等，仰望U8与当地著名地标的结合，也成为国庆期间一道道亮丽的风景线。

仰望U8巡游25城，为国家献礼，让每一位参与其中的人都能深刻感受到中华文化的博大精深与中国力量的崛起。作为中国高端新能源车领域的璀璨新星，仰望将继续以坚韧不拔、勇往直前的力量，打造中国高端汽车的名片，让中国的高端汽车文化，传扬到世界各地。

(责编：董童、李源)
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