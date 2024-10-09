前8月水利建设完成投资超8000亿元
新开工水利项目数量同比增长18.7%
2024年10月09日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京10月8日电 （记者王浩、李晓晴）记者从水利部获悉：今年前8月，全国水利建设落实和完成投资、实施水利工程数量、吸纳就业人数等均超去年同期，其中水利建设完成投资8019.4亿元、同比增长10.7%。
一批重大水利工程加快建设。前8月，新开工37项重大水利工程。黄河古贤水利枢纽开工建设，珠江三角洲水资源配置工程全线通水，黑河黄藏寺水利枢纽、内蒙古东台子水库下闸蓄水，南水北调中线引江补汉、淮河入海水道二期等一批国家水网重大工程加快实施。增发国债安排水利建设项目7800多个，已完成投资3037.7亿元。
水利建设吸纳就业人数持续增加。前8月，实施水利项目4.2万个、同比增长14.1%，其中新开工项目2.8万个、同比增长18.7%。大规模水利基础设施建设积极创造就业岗位。截至8月底，水利项目施工吸纳就业209.8万人、同比增长6.9%，其中吸纳农村劳动力就业169.6万人、同比增长10.4%。
加快推进农业供水工程和灌区建设。截至8月底，落实农村供水工程建设投资930亿元，开工建设1.77万处农村供水工程，各省级农村供水高质量发展规划全部印发实施。通过中央预算内、中央财政水利发展资金以及增发国债等渠道，支持灌区项目达1300多处，中央资金支持规模超千亿元。截至目前，全年灌区建设完成中央投资超过600亿元。
（相关报道见第十四版）
《 人民日报 》（ 2024年10月09日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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