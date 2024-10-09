本报记者 葛孟超 屈信明

下调存款准备金率和政策利率、引导降低存量房贷利率、推动中长期资金入市……近日，金融管理部门出台多项重磅金融政策，释放出金融支持经济稳定增长和高质量发展的有力信号。在一系列存量政策和增量政策的支持下，社会预期明显改善，市场信心显著提升。

今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，同时也出现一些新的情况和问题。9月26日召开的中共中央政治局会议强调，要抓住重点、主动作为，有效落实存量政策，加力推出增量政策，进一步提高政策措施的针对性、有效性。

9月27日，中国人民银行宣布，自27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。同日，中国人民银行发布公告，将7天期逆回购操作利率由1.7%调整为1.5%，降幅为20个基点。

“我国坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。”招联首席研究员董希淼表示，此次中国人民银行从总量和价格两方面发力，在总量上，本次降准为年内第二次降准，预计释放长期流动性约1万亿元；在价格上，下调政策利率20个基点，降幅为近4年最大。

“降准降息力度大、举措及时。”中国银行研究院研究员叶银丹认为，降准将为银行体系提供长期低成本资金，增强银行服务实体经济的动力和可持续性。在市场化的利率调控机制下，政策利率下调将带动各类市场基准利率下降，推动降低企业融资成本，促进扩大内需，释放消费和投资潜力。

货币政策实施力度加大，为信贷增长提供有力支撑。“中国人民银行此次降准0.5个百分点，将进一步释放更多的长期资金，优化银行资金结构。下一步，我行将聚焦服务实体经济，围绕做好‘五篇大文章’，精准把握业务发展方向，持续加大对重点领域和薄弱环节的资金投放。”交通银行宁波分行有关负责人说。

引导银行降低存量房贷利率、统一房贷最低首付比例、延长两项房地产金融政策文件的期限、优化保障性住房再贷款政策、支持收购房企存量土地……近日，金融管理部门公布5项事关房地产市场的金融政策，旨在促进房地产市场平稳健康发展。

供需两端齐发力，完善房地产金融政策。从需求侧来看，中国人民银行引导商业银行将存量房贷利率降至新发放贷款利率的附近，预计平均降幅大约在0.5个百分点；将全国层面首套房和二套房的房贷最低首付比例统一为15%，更好支持居民家庭刚性和多样化改善性住房需求。

家住山东青岛市的张先生最近在关注改善性住房。“现在的房子有点小，我想在孩子学校附近再买一套三居室。”张先生说，存量房贷利率下调和最低首付比例降低的政策对他们家来说是很大的利好。

数据显示，截至6月末，我国个人住房贷款余额为37.79万亿元。存量房贷利率下降将实实在在为已购房的居民家庭减轻月供负担，预计惠及5000万户家庭、1.5亿人，平均每年减少家庭利息支出约1500亿元。

“下调存量房贷利率将降低借款人房贷利息支出，减轻借款人还款压力，有能力增加其他消费支出，减少提前还贷行为。”董希淼说。

金融管理部门还推出不少利好供给端的政策举措。例如，中国人民银行和国家金融监督管理总局决定将经营性物业贷款等阶段性政策延期至2026年底，这有助于进一步盘活房企存量资产，改善房企现金流，促进金融与房地产良性循环。

早在4月，中国人民银行上海总部、国家金融监督管理总局上海监管局组织召开上海经营性物业贷款集中签约会议，8家主要商业银行和12家房企参会，签约贷款金额146亿元，经营性物业贷款政策延期将继续有力支持民营房企融资。

“此轮房地产金融政策再加码，没有改变一贯的政策取向，新旧政策衔接稳步有序。”中国民生银行首席经济学家温彬表示，金融政策支持力度加大，传递出稳定房地产市场的明确信号。

《 人民日报 》（ 2024年10月09日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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