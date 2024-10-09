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辽宁昌图县——

全链条减损 “粮袋子”扎牢（产粮大县探丰年）

本报记者 刘佳华
2024年10月09日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　一吞一吐，一根根玉米“摇身一变”——饱满的玉米粒留在了机器里，玉米棒和碎叶则被“吐”了出来。

　　“收割、脱粒同步完成，别提多省事儿了！”指着正在田间作业的玉米籽粒直收机，李忠华连声称赞。

　　李忠华是辽宁省铁岭市昌图县阳宇农机服务专业合作社理事长。前些年，他没少为玉米收割犯愁。“以前的普通摘穗机，收割时很容易‘漏棒’。收割后，玉米棒堆放着还容易霉变，损失也不小。”李忠华话锋一转，“现在用的这种籽粒直收机，比普通摘穗机减损2‰左右，我们合作社先后买了4台。”

　　减损就是增产，降耗就是增收。作为全国粮食生产先进县，昌图下大气力强化全链条节粮减损，努力堵住粮食生产各环节的损耗漏洞，把“粮袋子”扎得更牢。

　　在昌图一处粮库，翻板机缓缓升起，使满载玉米粒的货车车厢倾斜到与地面呈约30度的位置。打开车厢挡板，玉米粒汇成金色“瀑布”，“哗哗”流入地坑，再被防破碎提升机运入烘干塔，最终通过管道存入成品仓。

　　“过去，得先把玉米放在地上晾晒，再用铲车收集，这个过程中会因挤压造成很多籽粒破碎。现在从烘干到储存都在设备内部运行，效率高、损耗小！”粮库负责人有着30多年的储粮经验，见证了储粮技术的进步，“去年，我们安装了新型烘干塔，粮食破碎率更低、烘干能力更强。”

　　建设配备通风、测湿等设备的标准粮仓，运粮时采用防潮、防虫的包装材料……近年来，昌图77家粮库围绕收、储、运等环节，着力提升储粮水平、减少粮食损耗。

　　“仅在收、储、运等环节下功夫，还远远不够。”昌图县现代农业发展服务中心高级工程师张军列举当地的好做法：源头把控，优选防倒伏、少病害的品种；精细管理，确保垄间距一致，便于农机精准收割；未雨绸缪，根据气象部门建议，生产作业时规避不利天气……

　　不仅如此，依托农业科技进步，昌图不断进行更多尝试。在中科农业（昌图）有限公司车间内，一台移动式粮食烘干机正在接受测试。“这种烘干机能直接开到田间地头，减少粮食从收割到烘干过程中的转运次数，进一步降低损耗。”公司董事长李英军对这款烘干机的市场前景充满信心。

　　9月26日召开的中共中央政治局会议提出，抓好秋冬生产，确保国家粮食安全。“我们在每一个环节上从严把控，粮食损耗降低了二三成！”在张军看来，“这样，我们的饭碗才能端得更稳”。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月09日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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