本报记者 施 钰

前进、后退、掉头，货叉一升一降，位于福建自贸试验区厦门片区（以下简称“厦门自贸片区”）的象屿综合保税区仓库内，厦门港务物流有限公司叉车司机刘烈沅又完成一箱待出口货物的堆垛整理。与以往不同的是，仓库内不见阵阵尾气，也不闻机械轰鸣。

在园区工作10多年，刘烈沅以往开的都是燃油叉车，在仓库里开上一天，被噪声吵得头昏脑涨。“自从去年园区大批量换上电动叉车，我们工作的时候舒服多了。电动叉车和燃油叉车效率一样，坐起来没震感、开起来没噪声，好使！”刘烈沅说。

电动车辆和设备的用电从哪来？仓库屋顶，紧密而整齐地排布着太阳能光伏发电板，为园区提供电力。

“厦门年日照时间长，园区地处开阔地带，仓库屋顶面积大，光伏发电条件较为理想。”厦门港务物流有限公司技术总监黄强介绍，2020年起，公司作为象屿综合保税区的运营方开始利用闲置的仓库屋顶空间，引进分布式光伏发电项目。目前，园区光伏铺设总面积约6.1万平方米，占仓储面积的88%，年发电量达900多万千瓦时。

离仓库不远处的叉车充电站旁，还排列着几个一人多高的大型“充电宝”，在用电低谷时段充电、用电高峰时段放电，从而实现园区用电调峰填谷。“我们会根据当日光伏发电量、充电桩使用情况、园区自身办公用电负荷情况等制定运行策略。”负责投资、建设并运营园区光伏及储能项目的海纳特电（厦门）新能源科技有限公司业务区域经理江颖介绍。

目前，园区的叉车、集装箱堆高机、集装箱正面吊运机等设备已基本实现全电化作业。“我们还用节能高效的LED灯代替传统的金卤灯、钠灯等，用节能型工业风扇代替原有的老式风扇，在各处细节上注重节能降碳。”黄强说，园区仓库已实现节省能耗20%以上。

与此同时，厦门海关借助智能化设备和科技手段，推进数字口岸建设，通过“关码通办”“关企交互”“区内直转”等一系列改革，提高进出口货物疏运效率，压缩船舶在港时间，降低企业物流成本和运营成本，减少船舶、车辆运输碳排放。

2022年，经中国船级社认定，厦门象屿综合保税区生产经营排放的二氧化碳当量低于光伏项目外供电减排的二氧化碳当量，实现了温室气体排放总量的碳中和。

节能降碳，算好了生态账，也算出了经济账。

园区把剩余电能上网销售，并在周边港务自贸城建设充电桩，供园区周边物流仓库、商场等使用，产生可观收益。“电动化为企业节省了成本。”黄强说，“我们参与技术改造的福建省首台‘油改电’集装箱正面吊运机投用4个月了，每台每年可以节省成本约30万元。”

电力供应充足，充电基础设施完善，园区周边企业纷纷将部分运输车辆更换为电动货车，以节约运输成本。“园区和周边企业用电需求增大，下一步，我们还要增设换电站、充电站，并推动电动集装箱卡车替代工作，进一步节能降本。”黄强说。

“象屿零碳综合保税区项目实现了环境效益与经济效益兼顾，我们将把象屿零碳综合保税区的经验复制推广至整个厦门自贸片区。”厦门自贸片区管理委员会规划建设局局长张慧琼介绍。

“我们正与广东、甘肃、四川等地的物流园区接洽新能源项目改造工程，推动绿色能源开发利用在更多地方落地。”江颖说。

《 人民日报 》（ 2024年10月09日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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