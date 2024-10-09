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前8月总产量91.2亿立方米，占全国同期产量的八成多

山西加大煤层气开发力度（经济聚焦）

本报记者 何 勇 付明丽
2024年10月09日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年前8月，山西煤层气总产量91.2亿立方米，同比增长23%，占全国同期产量的81.6%，创历史同期产量新高。

　　煤层气俗称“瓦斯”，是产自煤层、以甲烷为主要成分的非常规天然气，处理不好是煤矿安全隐患，利用好了是优质清洁能源。

　　山西煤层气资源富集，总量约占全国1/3，截至2022年底，已探明地质储量超7600亿立方米。

　　近年来，山西持续加大安全生产投入治理煤矿瓦斯，同步加大非常规天然气开发力度，探索出一条“先采气后采煤、采气采煤一体化”的煤矿瓦斯治理利用、变废为宝模式，煤层气规模化开发迈上新台阶。

　　创新技术，推动煤层气产业高质量发展

　　2007年，山西煤层气产量不足19亿立方米，2023年，这一数据达到112.7亿立方米，占到全国同期产量的80.8%。

　　前后两组数据的变化，是山西持续突破煤气共采关键技术、推动煤层气产业高质量发展的成果。

　　井下瓦斯浓度一旦超过相关数值，遇明火会发生爆炸。为从源头上治理瓦斯灾害，上世纪90年代初，山西蓝焰煤层气有限责任公司（原属晋城无烟煤矿业集团）与国外合作，开展地面瓦斯抽采试验，在沁水寺河矿区建成煤矿区先导性试验井组。

　　“由于地质构造和煤种不同，国外技术水土不服，山西开始走自主创新道路。”晋能控股煤与煤层气共采国家重点实验室执行副主任李国富介绍，他曾参与第一代煤层气井建设，此后，他和同事攻克了诸多关键难题，相关成果多次获得国家科学技术进步奖。

　　经过30年技术攻关，山西形成了从钻井、压裂、排采到集输的系列技术工艺体系，创新形成了煤矿区煤层气井上下联合抽采模式，在山西晋城、阳泉等矿区得到广泛应用，并已推广至河南平顶山、甘肃窑街等矿区。中海油中联煤层气公司、中石油、中石化等央企也逐步进入山西勘探开发煤层气，形成了各具特色的产业技术体系。

　　技术突破能带来什么？井型上，水平井替代垂直井，抽采波及面积扩大10倍；产量上，平均单井日产量由3000立方米提高到8000立方米；成本上，单井投资额从2000万元降低到700万元。

　　“不过，我国煤层气地质条件复杂，技术移植性差，需要‘一矿一策、一井一策’，山西煤层气产业高质量发展迫切需要向科技创新要解决方案。”李国富说。

　　为推动煤层气产业高质量发展，山西出台行动方案，加力攻关煤层气高效勘探、高效建产、长效稳产、综合利用等关键技术，以实现煤层气增储上产相关目标。

　　增储上产，建成6个10亿立方米级气田

　　2019年，山西被确定为能源革命综合改革试点地区，推进煤层气增储上产成为能源革命的重要抓手之一。

　　位于沁水盆地的潘河区块，是我国开发时间最早、稳产时间最长的气田，经过20多年开发，主力煤层产气量大幅递减。

　　“为实现产能接替，我们加快薄煤层开发。”中联煤层气（山西）有限责任公司晋太分公司总经理李岳介绍，与主力煤层相比，薄煤层如同“千层饼”，含气量差异大、资源丰度相对差、开发难度大，一直被视为煤层气开发中的“边际资源”。此外，潘河区块主力煤层的井网密度大、井型复杂，开发薄煤层对井网调整等技术要求高。

　　为解决这一系列难题，中联煤层气（山西）有限责任公司成立专班，组建3支党员先锋队，联合多家合作院校技术骨干，共同开展技术攻关，两年历经20余次数据论证，终于形成多煤层合压合采技术模式，并于2021年试采成功。自试采至今，累计产量达到2.17亿立方米。

　　在煤层气成熟开发区稳步上产同时，山西推动已探明未动用区块加快达产、新出让区块试采建产。

　　目前，中石油在大宁—吉县区块先导试验单井日产气量最高达10.1万立方米，建成了百万吨油气当量深层煤层气田；中石化在延川南区块年产量4亿立方米，实现了中—深层煤层气商业规模开发；中海油在临兴区块创新致密气与煤层气“互补式”“立体式”勘探开发，成功申报千亿立方米深层煤层气田。

　　山西还持续推动煤层气体制机制改革，陆续出台一系列政策，规范处理煤层气和煤炭矿业权重叠区争议，推动省属企业与央企合作开发资源。目前，山西已建成6个年产量10亿立方米级气田，形成沁水盆地、鄂尔多斯盆地东缘两大煤层气产业化基地。

　　全链发展，打造非常规天然气基地

　　煤层气产量上来了，如何将资源优势转变为发展优势？延链、补链、强链是关键。山西已形成集煤层气勘探、抽采、液化、压缩、集输、发电、综合利用于一体的全产业链。

　　在山西煤层气主产区沁水县，产业发展势头正劲。沁水县煤层气探明储量超全国四成。目前，全县有1万多口钻井，54家相关企业。2023年，地面煤层气抽采量超45亿立方米，4年增幅近70%。

　　上游抓增储上产，中游抓集输互通。在潘河增压站，低压煤层气在此增压后，输送给用户。增压站，一头连着数以万计的煤层气井，一头连着用户。近年来，沁水投资7.5亿元，实施煤层气增压站及附属气源管网联通工程，将煤层气送得更多更远。目前，山西天然气长输管道形成了“三纵十一横”管网格局，通过西气东输天然气管道向华中、华东地区供气。

　　下游抓消纳利用。工业领域，实施原料、燃料替代工程。民生领域，沁水约6万户居民用上煤层气，气化水平由“十三五”初期的75%达到了现在的95%。

　　“下一步，我们将继续加大煤层气勘探开发力度，加快长输管道互联互通建设，提升科技创新的支撑引领作用，努力将山西打造成为重要的非常规天然气基地。”山西省能源局局长邓维元表示。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月09日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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