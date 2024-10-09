赵冲久

习近平总书记指出“要积极发展农村电子商务和快递业务，拓宽农产品销售渠道，增加农民收入”，强调“维护好卡车司机、快递小哥、外卖配送员等的合法权益”。党的十八大以来，国家邮政局认真贯彻落实习近平总书记关于邮政业重要指示批示精神，着力推动邮政业高质量发展。目前，普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的邮政快递服务体系已基本建成。

邮政业是国家重要的社会公用事业，是服务生产、促进消费、畅通循环的现代化先导性产业，邮政体系是国家重要的战略性基础设施和社会组织系统之一。今年世界邮政日的主题是“促进各国通信和赋能各国人民的150周年”，充分体现了邮政这个全球最大实体服务网络在推动世界互联互通、创造守护美好生活、服务经济社会发展、保障全球产业链供应链稳定方面的重要作用。

一直以来，中国邮政业始终坚守传邮万里、信达天下的根脉，秉持全球一张网、世界一家亲的理念，以邮为媒通民心、以网为路惠民生。邮政业不仅是文明的纽带、沟通的桥梁，也是连接生产消费、服务实体经济的筋络。我们持续提升普惠均等水平。充分发挥邮政普遍服务网络在中西部和农村地区的基础支撑作用，实现建制村、边境自然村全部通邮，建制村快递服务覆盖率超95%，便捷高效的寄递服务消除了城乡用邮需求的鸿沟。邮政业让“相交无远近、万里可为邻”成为现实。我们持续提升畅通循环能力。深度对接国家综合立体交通网和国家物流枢纽等规划，积极构建“枢纽+通道+网络”的现代寄递服务网络体系，建成了覆盖全国、深入城乡、通达全球的邮政快递服务网络，承载了大规模、高频次、广地域的实物流通。坚持创新驱动、科技赋能，注重以现代信息技术重塑传统组织作业模式和优化路由网络，实现对网点运营和千亿级数量邮件、快件的全链条线上管理。从前车马慢，而今当日达，邮政业让世界触手可及。我们持续提升为民服务质效。过去书信很远、纸短情长，邮政人以“一封信一颗心”的真心送出温暖、守护亲情友情。今天网络很近、包裹连心，邮政人以“风里来雨里去”的勤劳聚拢温暖、传递幸福美好，年人均快递量超过100件。我们持续赋能经济社会发展。充分发挥贯通一二三产业渠道优势，实现信息流、资金流、实物流“三流合一”，积极融入现代商贸、现代农业、先进制造业等，邮政业已经成为现代化产业体系的重要组成部分和产业布局的重要影响因素。

在肯定成绩的同时，我们更要清醒地认识到行业发展还存在不平衡不充分的问题，寄递服务水平与人民群众需要还有差距，寄递安全形势严峻等。我们要坚决贯彻落实习近平总书记关于邮政业重要指示批示精神，坚持高质量发展首要任务，更好满足人民群众美好生活用邮需要，为经济社会发展做出新的更大贡献。

一、胸怀大局，更好服务经济社会发展。助力降本增效。充分发挥邮政业在物流领域的引领性作用，用好大规模设备更新和技术改造政策，加快设施设备升级改造，支持发展智能云仓、无人配送、低空物流等新业态，丰富前沿技术在行业的场景应用，提升全链路运行效率，带动降低全社会物流成本。服务产业升级。进一步加强与综合交通、先进制造、现代农业等专项规划的衔接，持续优化枢纽节点，增强枢纽辐射带动能力；拓展延伸服务链条，培育一批行业供应链系统解决方案，协同推动我国产业向全球价值链中高端迈进；推动服务布局与产业集群相协同，以快递设施和功能集聚为基础，吸引带动关联产业协同布局。推动协调发展。加快完善农村寄递物流基础设施，深化农村寄递网络下沉，推动将快递末端服务设施纳入公共服务规划，加强跨境寄递枢纽建设，建立支撑国内国际双循环的寄递服务体系，推动城乡区域、国际国内协调发展，让发展成果更多更公平惠及全体人民。

二、汇聚动能，持续提升行业发展质效。持续深化改革。主动参与深化综合交通运输体系改革任务，推进行业政策法规体系、服务保障体系、监管体系等改革，进一步释放改革红利，激发发展活力。坚持创新驱动。始终把创新作为第一动力，推动建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系；加快实施智慧邮政建设工程，通过加强关键共性、前瞻性技术攻关，推动邮政业在生产场景、系统要素、产业结构、监管方法上迭代更新。注重数智赋能。充分发挥新质生产力的放大、叠加和倍增效应，深入研究数字技术在邮政业的应用场景，推动大数据、人工智能、区块链等新技术与行业深度融合，以“数智化”更好赋能产业链条整合。

三、坚守初心，自觉践行人民至上理念。用心办好民生实事。坚持“人民邮政为人民”的使命担当，聚焦人民群众在邮政快递领域的急难愁盼问题，持续优化用户申诉处理工作，不断提升人民群众用邮的获得感幸福感；进一步建强邮政主干网络，与时俱进丰富邮政普遍服务内涵，持续巩固建制村直接通邮和边境自然村通邮成果，推动邮政普遍服务提质增效。用情维护“小哥”权益。认真做好快递员群体的合法权益保障工作，持续开展关爱快递员“暖蜂行动”，协同推动完善劳动报酬、保险缴纳、技能培训、职称评审等保障体系。用力推动绿色转型。坚持向“绿”而行、低碳发展，逐步推广清洁化、轻量化装备，加快布局分拣中心、集散枢纽等绿色建设。积极稳妥落实“双碳”战略，深化快递包装绿色治理，加快实现快递包装标准化、循环化、减量化、无害化。

四、系统治理，切实筑牢持续发展根基。鼓励各类寄递服务的新技术新业态新模式发展。加强市场监管。严格执法检查，完善监管执法跨区域协作机制，深化未经许可经营、虚构交易等问题整治，有效规范市场秩序，不断提升服务质量；创新监管方式，深化快递市场信用监管机制建设，建立严重违法失信对象管理及信用修复制度。守住安全底线。深入开展安全生产隐患排查整治，巩固和深化平安寄递专项行动成果；强化落实收寄验视制度，提升制度执行刚性约束；加强数据安全和个人信息保护，提升行业网络和数据安全水平。

星光不问赶路人，岁月不负追梦者。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，高举改革开放旗帜，凝心聚力、奋发进取，奋力谱写加快建设交通强国邮政新篇章。

（作者为国家邮政局党组书记、局长）

《 人民日报 》（ 2024年10月09日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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